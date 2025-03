Wasserstoff-Anteilsschein verzeichnet Kursgewinn von 3,4 Prozent nach längerer Schwächephase, bleibt jedoch mit erheblichem Abstand unter Jahreshöchststand

Die AFC Energy-Aktie zeigte am Montag positive Signale nach einer längeren Schwächephase. Im Nachmittagshandel verzeichnete der Anteilsschein einen Zuwachs von 3,4 Prozent und stieg auf 0,075 EUR. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie zeitweise sogar 0,081 EUR, nachdem sie bei 0,075 EUR in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen im BMN-Handel belief sich auf mehr als 19.000 Aktien. Bemerkenswert ist, dass die Aktie sich derzeit etwa 9 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief bewegt, das am 10. März 2025 mit 0,068 EUR erreicht wurde. Allerdings liegt der Kurs noch immer deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,304 EUR, das am 1. Juni 2024 markiert wurde. Der aktuelle Abstand zum Jahreshöchststand beträgt rund 305 Prozent, was die erheblichen Kursverluste der vergangenen Monate verdeutlicht.

Finanzielle Aussichten bleiben herausfordernd

Für Investoren bleibt die finanzielle Situation von AFC Energy angespannt. Marktexperten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von etwa 0,022 GBP je Aktie. Auch in Sachen Dividende gibt es wenig Hoffnung: Während im Jahr 2023 keine Ausschüttung erfolgte, rechnen Analysten auch für das laufende Jahr nicht mit einer Dividendenzahlung. Die schwierige Finanzlage des Unternehmens spiegelt sich in den jüngsten Kursschwankungen wider. Die Veröffentlichung der Q2 2025-Finanzergebnisse wurde für den 24. Juli 2025 angekündigt. Angesichts der Herausforderungen im Wasserstoffsektor bleibt abzuwarten, ob AFC Energy in den kommenden Monaten eine nachhaltige Trendwende einleiten kann. Der Handel am Montagvormittag hatte noch mit einem Minus von 6,8 Prozent begonnen, bevor sich die Aktie im Tagesverlauf stabilisierte und schließlich ins Plus drehte.

