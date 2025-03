Der Bergbau-Investmentfond erwirbt 300.000 eigene Anteile zum Durchschnittskurs von 494,01 Pence und veröffentlicht aktuelle Vermögenswertdaten für Anleger.

Der BlackRock World Mining Trust hat am 24. März 2025 bekannt gegeben, dass er 300.000 seiner eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 494,01 Pence pro Aktie zurückgekauft hat. Diese Aktien werden in der Unternehmenskasse gehalten. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 26. März wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 190.083.036 Stammaktien betragen, wobei 2.928.806 Aktien in der Unternehmenskasse verbleiben. Die in der Unternehmenskasse gehaltenen Aktien verfügen über keinerlei Stimmrechte. Nach der Abwicklung werden etwa 1,52 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens (193.011.842 Stammaktien, einschließlich der Aktien in der Unternehmenskasse) in der Unternehmenskasse gehalten. Für Berichtszwecke gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA sollte der Markt bei der Ermittlung, ob eine Meldepflicht bezüglich einer Beteiligung am Unternehmen besteht, die in der Unternehmenskasse gehaltenen Aktien ausschließen und nach der Abwicklung den Wert von 190.083.036 verwenden.

Nettovermögens- und Stimmrechtsdaten

Die ungeprüften Nettovermögenswerte für den BlackRock World Mining Trust PLC zum Geschäftsschluss am 21. März 2025 beliefen sich auf 533,82 Pence nur für das Kapital (unverwässert) und 540,53 Pence einschließlich des laufenden Jahreseinkommens (unverwässert). Gemäß Artikel 15 der Transparenzrichtlinie und DTR 5.6 möchte das Unternehmen den Markt darüber informieren, dass sein ausgegebenes Kapital zum 24. März 2025 aus 190.383.036 Stammaktien zu je 0,05 Pfund bestand, wobei 2.628.806 Aktien in der Unternehmenskasse gehalten werden. Aktionäre sollten daher 190.383.036 (das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens ohne die in der Unternehmenskasse gehaltenen Aktien) als Nenner für die Berechnungen verwenden, anhand derer sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung am Unternehmen gemäß den geltenden Vorschriften melden müssen.

