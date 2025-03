Die zweitgrößte Bankinstitution Chinas verzeichnet beeindruckenden Markenwertanstieg um 19% und erhält Teil einer umfangreichen staatlichen Finanzierungsinitiative.

China Construction Bank (CCB) verzeichnet ein beachtliches Wachstum bei der Markenwertsteigerung und positioniert sich direkt hinter der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) als zweitwertvollste Bankmarke weltweit. Der aktuelle Aktienkurs von 0,83 Euro markiert zugleich das 52-Wochen-Hoch, was einem beeindruckenden Zuwachs von knapp 45 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Laut einer aktuellen Studie von Brand Finance ist der Markenwert der CCB im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar gestiegen. Die ICBC bleibt mit einem Markenwert von 79,1 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 10 Prozent entspricht, knapp vorne. Die Studie unterstreicht die aggressive Expansion chinesischer Banken, die durch starke staatliche Unterstützung vorangetrieben wird. Dies ermöglicht den Finanzinstituten, sich an nationalen wirtschaftlichen Prioritäten wie Infrastrukturprojekten und Immobilienentwicklung auszurichten.

Staatliche Kapitalspritze geplant

Die chinesische Regierung plant, mindestens 400 Milliarden Yuan (umgerechnet etwa 55,13 Milliarden Dollar) in ihre größten Banken, darunter auch in die CCB, zu investieren. Diese Kapitalzufuhr zielt darauf ab, das Kernkapital der Tier-1-Kategorie der großen staatseigenen Banken zu stärken. Möglicherweise könnte die Gesamtfinanzierung sogar bis zu 1 Billion Yuan erreichen. Diese Initiative stellt die erste Rekapitalisierung chinesischer Banken seit der globalen Finanzkrise 2008 dar.

Die CCB steht auch im Zentrum rechtlicher Auseinandersetzungen. So reichte die Bank einen Antrag auf Liquidation der Shimao Group ein, nachdem der Immobilienentwickler Kredite in Höhe von 1,58 Milliarden Hongkong-Dollar nicht zurückzahlen konnte. Ein Hongkonger Gericht hat diesen Antrag jedoch kürzlich abgewiesen, und die Shimao Group setzt ihre Restrukturierungspläne fort.

Die CCB profitiert von ihrer soliden Position im chinesischen Bankensektor, was sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Mit einem Kurs, der mehr als 15 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt die Aktie eine langfristige Aufwärtstendenz. Durch die bevorstehende Kapitalspritze und die Ausrichtung an nationalen wirtschaftlichen Prioritäten ist die Bank strategisch gut positioniert, um aktuelle Marktherausforderungen zu meistern und ihre Wachstums- und Stabilitätsziele zu verfolgen.

