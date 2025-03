Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montag einen beeindruckenden Aufschwung und stieg um 11,9 Prozent - der stärkste Tagesgewinn seit November. Diese bemerkenswerte Erholung erfolgt inmitten eines allgemeinen Marktaufschwungs, bei dem der Dow Jones Industrial um 1,4 Prozent auf 42.583 Punkte kletterte und der technologielastige Nasdaq Composite um 2,3 Prozent zulegte. Die positive Entwicklung markiert eine bedeutende Wende für den Elektrofahrzeughersteller, der in den letzten Wochen mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen hatte. Marktanalysten führen diese Entwicklung auf ein erneuertes Anlegervertrauen zurück, trotz anhaltender Herausforderungen wie Sicherheitsbedenken und einem alternden Modellportfolio. Die Aktienrally steht im Einklang mit breiteren Gewinnen im Technologiesektor und deutet auf einen möglichen Stimmungswandel am Markt hin.

Wettbewerbsdruck durch BYD nimmt zu

Während Tesla an der Börse Erfolge feiert, verstärkt sich gleichzeitig der Konkurrenzdruck, insbesondere durch den chinesischen Autobauer BYD. Das Unternehmen aus Shenzhen veröffentlichte kürzlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zweistellige Steigerungen verzeichnen. Bemerkenswert ist, dass BYD beim Jahresumsatz inzwischen an Tesla vorbeigezogen ist - ein deutliches Zeichen für die zunehmende Herausforderung im globalen Elektrofahrzeugmarkt. Investoren beobachten diese Entwicklung genau, scheinen jedoch vorerst weiterhin Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit von Tesla zu haben, wie die jüngste Kursentwicklung zeigt.

