Gold Fields gab am 24. März 2025 ein unverbindliches Angebot zur Übernahme von Gold Road Resources Limited für 3,05 australische Dollar je Aktie bekannt. Dieses Angebot bewertete Gold Roads Eigenkapital mit rund 3,3 Milliarden australischen Dollar, was einem Aufschlag von 28% auf den Schlusskurs vom 21. März 2025 entspricht. Die Aktie von Gold Fields schloss am Montag bei 18,95 Euro und liegt damit knapp 6,2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 20,20 Euro, hat jedoch seit Jahresbeginn bereits einen beachtlichen Wertzuwachs von 38,83% erzielt.

Die angestrebte Übernahme zielte darauf ab, die Eigentumsverhältnisse der Gruyere-Mine zu konsolidieren, einer kostengünstigen Gold-Mine mit langer Lebensdauer in Westaustralien, an der Gold Fields derzeit einen nicht-operativen Joint-Venture-Anteil hält. Der Vorstand von Gold Road lehnte das Angebot jedoch ab und zog alternative Transaktionen vor, darunter den Erwerb des 50%-Anteils von Gold Fields an der Gruyere-Mine. Gold Fields hat es abgelehnt, diese alternative Transaktion weiterzuverfolgen.

Operative Leistung für das Geschäftsjahr 2024

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Gold Fields ?

In seiner Handelsmitteilung und dem Update zur operativen Leistung für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete Gold Fields eine zurechenbare Goldäquivalentproduktion von etwa 2.071.000 Unzen, was im Einklang mit der revidierten Prognose von 2.050.000 bis 2.150.000 Unzen steht. Diese solide operative Leistung spiegelt sich auch im technischen Chartbild wider, wo der Kurs aktuell mehr als 26% über seinem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Die Gesamtkosten (AIC) beliefen sich auf 1.873 US-Dollar pro Unze, während die All-in-sustaining costs (AISC) bei 1.629 US-Dollar pro Unze lagen. Beide Kennzahlen bewegten sich innerhalb der prognostizierten Bandbreiten, waren jedoch höher als im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet einen Anstieg des Headline-Gewinns pro Aktie auf 1,28 bis 1,38 US-Dollar, was einer Steigerung von 36% bis 47% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Basis-Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich zwischen 1,34 und 1,44 US-Dollar liegen, ein Anstieg von 70% bis 82% im Jahresvergleich.

Änderungen im Vorstand

Gold Fields kündigte zudem Änderungen in seinen Vorstandsausschüssen an. Die nicht-geschäftsführenden Direktoren Herr Reid und Herr Bacchus werden am 28. Mai 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Diese Entwicklungen unterstreichen die strategischen Bemühungen von Gold Fields, seine Geschäftstätigkeit zu erweitern und den Shareholder Value zu steigern, inmitten einer dynamischen und wettbewerbsintensiven Bergbauindustrie.

Anzeige

Gold Fields-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Gold Fields-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Gold Fields-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Gold Fields-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Gold Fields: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...