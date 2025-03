Die PSI Software SE verzeichnet aktuell einen Aktienkurs von 27,80 Euro (Schlusskurs Montag) und konnte seit Jahresbeginn einen beachtlichen Wertzuwachs von 32,38% erzielen. Das Unternehmen verstärkt derzeit seine Marktposition durch strategische Projekte und Partnerschaften im Energiesektor und in der Cloud-Entwicklung.

In Zusammenarbeit mit der Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG implementiert PSI Software die PSIcontrol-Software als Ersatz für ein Altsystem. Die neue Lösung bietet erweiterte Funktionalitäten für Netzberechnungen, Störungs- und Netzanalysen sowie Schaltantragsstellungen. Dieses Projekt demonstriert die technischen Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der Energieversorgungsoptimierung und trägt zur positiven Kursentwicklung bei, die sich im Abstand von 50,27% zum 52-Wochen-Tief von 18,50 Euro widerspiegelt.

Cloud-Transformation und KI-Lösungen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei PSI Software ?

Im Zuge seiner Cloud- und SaaS-Transformation hat PSI Software eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud geschlossen. Die Google Cloud Platform dient nun als technologische Grundlage für PSIs SaaS-Angebote und unterstützt die Implementierung industrieller KI-Lösungen. Diese Kooperation ist darauf ausgerichtet, die Digitalisierung und betriebliche Effizienz in verschiedenen Industriezweigen voranzutreiben.

Die Innovationskraft des Unternehmens wurde kürzlich auf der LogiMAT 2025 bestätigt, wo PSI den Best Product Award in der Kategorie "Software, Kommunikation, IT" für die KI-basierte Plattform PSIwms AI erhielt. Diese Auszeichnung unterstreicht die technologische Kompetenz im Bereich der Lageroptimierung und stärkt die Position im Logistiksektor. Die kontinuierliche Produktentwicklung spiegelt sich auch im technischen Chartbild wider, wo der Aktienkurs mit 9,54% deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 25,38 Euro notiert und einen langfristigen Aufwärtstrend zeigt, erkennbar am Abstand von 24,41% zum 200-Tage-Durchschnitt.

Die jüngsten Entwicklungen und Partnerschaften von PSI Software zeigen eine klare Ausrichtung auf zukunftsträchtige Technologien im Bereich industrieller Softwarelösungen. Mit dem aktuellen Kurs von 27,80 Euro liegt die Aktie zwar 6,08% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 29,60 Euro, konnte aber in den letzten 30 Tagen um 9,02% zulegen.

Anzeige

PSI Software-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PSI Software-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten PSI Software-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PSI Software-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PSI Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...