Ein bemerkenswerter Wochenanstieg von 8,73% bei gleichzeitigen Insiderverkäufen und angepassten Analystenzielen prägt das aktuelle Bild des Überwachungsdienstleisters.

Die Datadog-Aktie schloss am Montag bei 102,26 € und verzeichnete damit innerhalb der letzten Woche einen beachtlichen Kursanstieg von 8,73%. Trotz dieser positiven kurzfristigen Entwicklung liegt der Kurs mit einem Minus von knapp 27% seit Jahresbeginn und fast 14% unter dem 200-Tage-Durchschnitt weiterhin deutlich unter Druck.

Am 14. März 2025 veräußerte ein Insider Aktien im Wert von rund 12,98 Millionen Dollar, wie aus einer SEC-Einreichung hervorgeht. Diese Transaktion erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Kurs bereits deutlich von seinem 52-Wochen-Tief bei 91,03 € entfernt hatte, das erst vor wenigen Tagen am 13. März erreicht wurde.

Analysten-Einschätzungen und technische Indikatoren

Die Bewertungen der Analysten für Datadog fallen derzeit gemischt aus. Scotiabank passte kürzlich ihre Einschätzung an und reduzierte das Kursziel von 145,00 auf 135,00 Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Sector Outperform" bei. Diese vorsichtigere Haltung steht im Einklang mit der negativen Entwicklung der letzten 30 Tage, in denen die Aktie knapp 9% an Wert verlor.

Aus technischer Sicht deutet der aktuelle RSI-Wert von 87,6 auf eine deutliche Überkauftheit der Aktie hin, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 46,78% auf erhebliche Kursschwankungen hinweist. Bemerkenswert ist auch der große Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit dem aktuellen Kurs notiert Datadog fast 36% unter dem Höchststand von 159,64 €, der im Dezember 2024 erreicht wurde.

Die SaaS-Plattform des Unternehmens integriert und automatisiert verschiedene Überwachungsdienste und bietet Echtzeit-Einblicke in die gesamte Technologieinfrastruktur ihrer Kunden. Mit der aktuellen Marktposition befindet sich Datadog in einer Phase, die sowohl von Herausforderungen als auch von Erholungspotenzial geprägt ist.

