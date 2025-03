Einblick in die Performance des PowerShares EQQQ mit 4,80% Wochenzuwachs trotz kurzfristiger Schwankungen und dessen Ausrichtung auf führende Technologiekonzerne

Der PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (EQQQ) bietet Anlegern Zugang zur Performance des Nasdaq-100 Index, der 100 der größten nicht-finanziellen Unternehmen an der Nasdaq-Börse umfasst. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 456,25 € zeigt der ETF eine positive Wochenentwicklung von 4,80%, steht jedoch mit -8,67% im 30-Tage-Vergleich unter Druck.

Der ETF spiegelt die Schwankungen des zugrunde liegenden Nasdaq-100 Index wider und reflektiert damit die Dynamik seiner Komponenten. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der Fonds einen Anstieg von 10,53%, bewegt sich aber aktuell 12,31% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 520,30 €, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde. Bemerkenswert ist auch der Abstand von 16,75% zum 52-Wochen-Tief von 390,80 € vom April letzten Jahres.

Portfoliostruktur und Sektorallokation

Das Portfolio des EQQQ besteht überwiegend aus Technologieunternehmen mit bedeutenden Positionen in Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc., Alphabet Inc. (Klasse A und C) sowie Meta Platforms, Inc. Diese Beteiligungen unterstreichen den Fokus des ETFs auf die Technologie- und Konsumgütersektoren und bieten Anlegern gezielten Zugang zu führenden innovativen Unternehmen.

Die relative Stärke des Fonds liegt aktuell bei einem RSI-Wert (14 Tage) von 63,3, was auf eine stabile, leicht überkaufte Situation hinweist. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 23,38% zeigt der ETF typische Schwankungen für ein technologielastiges Investment. Während der Fonds aktuell 6,45% unter seinem 50-Tage-Durchschnitt notiert, beträgt der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt lediglich -1,57%, was auf eine potenzielle Stabilisierung im längerfristigen Trend hindeuten könnte.

Anlagemöglichkeiten

Der EQQQ bietet verschiedene Vorteile für Investoren:

Diversifizierung über eine breite Palette großer Technologieunternehmen

Hohe Liquidität durch UCITS-konforme ETF-Struktur mit robusten regulatorischen Standards

Ausrichtung auf das Wachstumspotenzial des Technologiesektors, getrieben durch Innovation und digitale Transformation

Die Kursentwicklung seit Jahresbeginn zeigt mit -8,65% einen herausfordernden Start ins Jahr 2025, was auf aktuelle Marktbedingungen und möglicherweise auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Vorjahr zurückzuführen sein könnte. Trotz der jüngsten Korrekturbewegung bleibt der PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF eine Option für Anleger, die Zugang zu führenden Technologieunternehmen im Nasdaq-100 Index suchen.

