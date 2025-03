Die Aktie von Deere & Company verzeichnete gestern einen moderaten Anstieg von 1,59% und schloss bei 445,65 Euro, nachdem sie zuvor vier Tage in Folge gefallen war. Trotz dieses Anstiegs liegt das Papier weiterhin knapp 9% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 488,60 Euro, das am 19. Februar erreicht wurde. Im Vergleich zum breiteren Markt schnitt die Aktie etwas schwächer ab, da der S&P 500 um 1,76% und der Dow Jones Industrial Average um 1,42% zulegten.

Die Performance der Deere-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten kann sich mit einem Plus von 21,33% durchaus sehen lassen. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie fast 42% über ihrem Tiefststand von 314,60 Euro, der Anfang August des vergangenen Jahres erreicht wurde.

Dividendenankündigung und Finanzkennzahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deere ?

Deere hat eine Quartalsdividende von 1,62 Dollar je Aktie angekündigt. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 31. März, die Auszahlung erfolgt am 8. Mai. Diese Zahlung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Wert an die Aktionäre zurückzugeben. Mit einer Dividendenrendite von 1,27% und einer Marktkapitalisierung von rund 128,22 Milliarden Dollar bleibt Deere ein gewichtiger Akteur im Industriesektor.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,94 bei einem Gewinn pro Aktie von 22,56 Dollar über die letzten zwölf Monate. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie etwa 15% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet, während sie nur knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was auf eine kurzfristige Konsolidierungsphase hinweisen könnte.

Analysten-Einschätzungen

Das Meinungsbild der Analysten zu Deere ist gemischt: Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 498,53 Dollar empfehlen 10 Analysten die Aktie zum Kauf, während 12 zum Halten und 2 zum Verkauf raten. Diese vorsichtig optimistische Haltung spiegelt sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen wider, die das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld hat.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Caterpillar Inc., CNH Industrial N.V. und Toro Co. zeigte die Deere-Aktie am gestrigen Handelstag eine schwächere Performance. Trotz dieser kurzfristigen Unterperformance bieten die solide Marktposition des Unternehmens und seine Dividendenpolitik eine Grundlage für potentielles Wachstum in der Zukunft.

Anzeige

Deere-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deere-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Deere-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deere-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deere: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...