Die UMT United Mobility Technology AG intensiviert ihre Aktivitäten im Bereich der KI-gestützten Prozessautomatisierung durch eine neue strategische Kooperation. Die Aktie des Unternehmens notierte am Montag bei 0,24 Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von über 20 Prozent im vergangenen Monat.

Am 10. Februar 2025 gab UMT die Zusammenarbeit mit Buildsimple bekannt, einem Spezialisten für intelligente Dokumentenverarbeitungsplattformen. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung von End-to-End-Lösungen für Dokumentenverarbeitung und Prozessautomatisierung, die sich nahtlos in bestehende Geschäftsprozesse der Kunden integrieren lassen.

Die Partnerschaft ermöglicht UMT, ihr Leistungsangebot um fortschrittliche KI-Technologien zur Dokumentenerkennung zu erweitern. Kernstück ist die SaaS-Plattform von Buildsimple, die mittels künstlicher Intelligenz Dokumente analysiert und so die Automatisierung von Prozessen im Eingangsposteingang ermöglicht. Durch Integration dieser Technologie in die "UMS Vision AI"-Plattform von UMT entsteht eine durchgängige Wertschöpfungskette in der Dokumentenverarbeitung - von der Analyse, Kategorisierung und Extraktion von Dokumenten aller Art bis zur anschließenden Verarbeitung, Validierung und dem Abgleich der extrahierten Daten mit vorhandenen Informationen.

Strategische Positionierung in wachsendem Markt

Die strategische Ausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund eines stark wachsenden Marktes für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, große Informationsmengen effizient zu verarbeiten und gleichzeitig ihre digitale Transformation voranzutreiben. Mit ihrer Kooperation positionieren sich UMT und Buildsimple als innovative Anbieter im Bereich der KI-unterstützten Geschäftsprozesse in Deutschland und Europa.

Diese Neuausrichtung erfolgt in einer schwierigen Phase für die UMT-Aktie, die seit Jahresbeginn mehr als 25 Prozent an Wert eingebüßt hat. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier knapp 60 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,60 Euro, das Ende November 2024 erreicht wurde. Die hohe annualisierte Volatilität von über 93 Prozent in den vergangenen 30 Tagen verdeutlicht die erheblichen Kursschwankungen des Titels.

