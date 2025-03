Das Technologieunternehmen baut seinen Kryptowährungsbestand weiter aus und plant zusätzliche Investitionen durch eine neue Vorzugsaktienemission für 711 Millionen Euro.

MicroStrategy hat einen bemerkenswerten Wendepunkt in seiner Kryptowährungsstrategie erreicht - das Unternehmen besitzt nun über 506.000 Bitcoin. Diese außergewöhnliche Entwicklung folgt auf den jüngsten Erwerb von etwa 6.911 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kurs von 84.529 Dollar pro Bitcoin, finanziert durch den Verkauf von Stammaktien und Vorzugsaktien mit Nettoerlösen von rund 592,6 Millionen bzw. 1,1 Millionen Dollar. Die beeindruckende Anlagestrategie des Unternehmens spiegelt sich auch in der Aktienperformance wider, die im vergangenen Jahr nahezu 100% Rendite erzielte und derzeit bei 335,72 Dollar gehandelt wird. Bemerkenswert ist zudem, dass MicroStrategy kürzlich eine weitere Vorzugsaktienemission mit 8,5 Millionen Anteilen angekündigt hat, die voraussichtlich Nettoerlöse von etwa 711,2 Millionen Dollar einbringen wird - Kapital, das hauptsächlich für weitere Bitcoin-Käufe vorgesehen ist. Die Unternehmensstrategie, Bitcoin als primären Vermögenswert für die Unternehmensreserven zu nutzen, wird auch durch interne Investitionen verdeutlicht: Der Executive Vice President und General Counsel des Unternehmens, erwarb kürzlich 500 Anteile der Serie A Perpetual Vorzugsaktien zu einem Gesamtwert von 42.500 Dollar, was das anhaltende Vertrauen in das Geschäftsmodell unterstreicht.

Kritiker und Marktbeobachter bleiben gespalten

Während MicroStrategy seinen Bitcoin-Bestand kontinuierlich ausbaut, äußern einige Marktbeobachter zunehmend Bedenken. Ein namhafter Analyst bei Monness Crespi Hardt hat die Aktie mit einer neutralen Bewertung eingestuft und ein Kursziel von 200 Dollar festgelegt - deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau. Die Sorgen des Analysten konzentrieren sich auf mögliche Marktsättigungen und potenzielle Einschränkungen bei zukünftigen Emissionen. Kritiker der Bitcoin-Strategie argumentieren sogar, dass das Geschäftsmodell von MicroStrategy stark davon abhängt, kontinuierlich neues Kapital beschaffen zu können und Investoren zu überzeugen, in ein nach traditionellen Maßstäben wirtschaftlich fragwürdiges Unterfangen zu investieren. Trotz dieser skeptischen Stimmen setzt das Unternehmen seinen Kurs unbeirrt fort und demonstriert sein Engagement für Transparenz durch das MicroStrategy Dashboard, das öffentlichen Zugang zu Informationen über Wertpapierpreise, Bitcoin-Bestände und wichtige Leistungsindikatoren bietet. Mit einer Marktkapitalisierung von 87,4 Milliarden Dollar und Analystenzielen zwischen 225 und 650 Dollar bleibt die Aktie ein faszinierendes Beobachtungsobjekt für Anleger, die an der Schnittstelle zwischen traditioneller Unternehmensführung und innovativer Kryptoinvestition interessiert sind.

