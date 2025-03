Der Touristikkonzern bekräftigt seine Wachstumsprognose von fünf bis zehn Prozent für das laufende Jahr und präsentiert neue Strategien für das Airline-Segment.

Die Tui-Aktie konnte in der jüngsten Handelswoche ein deutliches Plus von über vier Prozent verzeichnen und setzt diesen positiven Trend auch am Dienstag mit einem leichten Anstieg fort. Im frühen XETRA-Handel gewann das Papier 1,2 Prozent und notierte bei 7,29 Euro. Rückenwind erhält der Tourismus-Konzern durch aktuelle Aussagen beim jüngsten Kapitalmarkttag, bei dem das Management die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigte. Diese sieht ein Wachstum zwischen fünf und zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr vor. Grundlage für diesen optimistischen Ausblick bilden stabile Buchungstrends, steigende Durchschnittspreise sowie eine robuste Nachfrage in den Kernmärkten. Der Touristikkonzern bewegt sich damit weiterhin auf einem Erholungskurs, nachdem das Jahrestief im August 2024 bei 5,05 Euro markiert wurde - was einem Abstand von 30,70 Prozent zum aktuellen Kursniveau entspricht. Allerdings liegt die Aktie noch immer etwa 18 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,88 Euro aus dem Dezember 2024.

Strategische Neuausrichtung im Airline-Segment

Europas größter Reiseveranstalter strebt für seine Airline-Sparte eine mittelfristige Gewinnmarge von über drei Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag im Vorfeld eines Kapitalmarkttages in Madrid mitteilte. Im Zentrum der Strategie steht dabei die Erweiterung des Netzwerks und der verstärkte Verkauf von Nur-Flug-Angeboten sowie zusätzliche Business-to-Business-Möglichkeiten. Ziel ist es, das traditionelle Pauschalreisegeschäft flexibler zu gestalten und "den Kunden mehr Produkte anzubieten sowie die Anzahl der Kundenkontakte über das Jahr hinweg deutlich zu erhöhen", wie aus Unternehmenskreisen verlautet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 1,19 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 9,13 Euro an. Die Bilanz für das zweite Quartal 2025 wird am 7. Mai 2025 erwartet. Im Dezember 2024 hatte Tui für das abgelaufene Quartal einen Verlust von 0,17 Euro je Aktie gemeldet, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,24 Euro darstellte. Beim Umsatz konnte ein Zuwachs von 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro verzeichnet werden.

