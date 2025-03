Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Vormittag einen erfreulichen Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent erreichte der Kurs 23,15 Euro, wobei das Tageshoch sogar bei 23,22 Euro lag. Dieser Wert markiert gleichzeitig das 52-Wochen-Hoch, was die positive Entwicklung des Finanzinstituts unterstreicht. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 12,27 Euro vom August 2024, was einer möglichen Kurssenkung von 47,01 Prozent entspräche. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 22,37 Euro, was die aktuelle starke Position der Aktie hervorhebt. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 2,83 Euro je Aktie, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich bei 0,679 Euro liegen wird - eine Steigerung gegenüber den 0,450 Euro des Vorjahres. Die Quartalsbilanz zum Jahresende 2024 zeigte allerdings einen leichten Rückgang: Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 Euro im Vergleich zu 0,65 Euro im Vorjahreszeitraum, während der Umsatz um 7,21 Prozent auf 14,60 Milliarden Euro sank.

Internationale Finanzgeschäfte stärken Position

Die Deutsche Bank festigt ihre Rolle als bedeutender Akteur auf dem internationalen Finanzmarkt durch ihre Beteiligung an verschiedenen Anleiheemissionen. Als Stabilisierungskoordinator für BlackRocks bevorstehende zehnjährige EUR-Anleiheemission wird die Bank wichtige Marktmaßnahmen koordinieren. Die Stabilisierungsperiode beginnt heute und wird voraussichtlich bis Mai 2025 andauern. Die anfänglichen Preisvorstellungen für das Angebot liegen bei Mid-Swap plus etwa 130 Basispunkten. Des Weiteren hat die Deutsche Bank kürzlich bekanntgegeben, dass Arion Bank erfolgreich eine 300-Millionen-Euro-Anleihe platziert hat. Bei diesen fünfjährigen vorrangigen Wertpapieren betrug der Reoffering-Preis 99,777% mit einem Spread von 135 Basispunkten über der Benchmark. Bemerkenswert ist, dass trotz der Beteiligung mehrerer Stabilisierungsmanager, darunter Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Nomura, keine Stabilisierungsmaßnahmen nach der Emission durchgeführt wurden - ein Zeichen für die natürliche Marktnachfrage nach diesen Wertpapieren. Diese internationalen Aktivitäten stärken die Position der Deutschen Bank im globalen Finanzsektor und spiegeln sich positiv in der Kursentwicklung wider.

