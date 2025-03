Der Rückversicherer verzeichnet beeindruckende Kurszuwächse mit nur 1,9 Prozent Abstand zum 52-Wochen-Hoch bei positiver Gewinn- und Umsatzentwicklung.

Die Hannover Rück-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen in hervorragender Verfassung. Am Dienstagvormittag konnte das Papier im XETRA-Handel um 0,7 Prozent zulegen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 275,50 Euro. Dieser positive Trend setzte sich im Tagesverlauf fort, als die Aktie um die Mittagszeit sogar um 0,6 Prozent auf 275,10 Euro kletterte. Bemerkenswert ist, dass sich der Kurs damit in die Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 280,40 Euro bewegt, welches erst kürzlich am 13. März 2025 erreicht wurde. Der Abstand zum aktuellen Höchststand beträgt lediglich rund 1,9 Prozent. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 208,90 Euro vom August 2024 notiert die Aktie derzeit rund 24 Prozent höher, was die beeindruckende Entwicklung des Papiers unterstreicht.

Positive Geschäftsentwicklung und Investoreninteresse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hannover Rueck ?

Die erfreuliche Kursentwicklung wird von einer starken Geschäftsentwicklung untermauert. Im letzten Quartal konnte Hannover Rück einen Gewinn je Aktie von 4,18 Euro erzielen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 3,53 Euro im Vorjahresquartal darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 13,15 Prozent auf 7,33 Milliarden Euro. Für Anleger besonders interessant: Experten prognostizieren für 2025 eine Dividende von 9,79 Euro je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,00 Euro bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 294,38 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert. Zusätzlich hat BlackRock Inc. kürzlich seine Beteiligung am Rückversicherer auf über 3 Prozent der Stimmrechte erhöht, was das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem Unternehmen widerspiegelt. Die Hannover Rück wird ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2025 voraussichtlich am 13. Mai präsentieren.

Anzeige

Hannover Rueck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hannover Rueck-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Hannover Rueck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hannover Rueck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hannover Rueck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...