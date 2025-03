Der Industriekonzern benennt Führungsteam für die geplante Ausgliederung seines Spezialchemiegeschäfts mit David Sewell als CEO und Rajeev Gautam als künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Honeywell International hat die Führungsspitze für sein Advanced Materials Geschäft benannt, das unter dem Namen Solstice Advanced Materials bis Ende 2025 oder Anfang 2026 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll. Der Industrieriese setzt dabei auf erfahrene Führungskräfte: David Sewell übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Präsidenten und CEO. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Material- und Chemiebranche mit und war zuletzt als Geschäftsführer bei WestRock tätig, bevor das Unternehmen von Smurfit Kappa übernommen wurde. Dr. Rajeev Gautam, der auf eine 43-jährige Karriere bei Honeywell zurückblickt, wird nach Abschluss der Abspaltung den Vorsitz des Aufsichtsrats als Non-Executive Chairman übernehmen. Tina Pierce, derzeit Finanzchefin im Bereich Industrial Automation bei Honeywell, wurde zur Finanzvorständin (CFO) des neuen Unternehmens ernannt. Diese Position wird sie ab dem 1. Mai 2025 bekleiden.

Globale Präsenz und strategische Ausrichtung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Honeywell ?

Das künftige Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Morris Plains, New Jersey, haben und zudem an Standorten in Charlotte, Houston, Dublin, Shanghai, Tokio, Bangalore, Bukarest und Mexiko-Stadt vertreten sein. Solstice Advanced Materials, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 4 Milliarden Dollar erzielte, positioniert sich als nachhaltigkeitsorientierter Spezialist für Chemikalien und Materialien. Die operative Führung der zwei Geschäftssegmente übernehmen Jeff Dormo und Simon Mawson als Senior Vice Presidents und General Manager. Beide leiten bereits jetzt Geschäftsbereiche innerhalb von Honeywell Advanced Materials. Die Abspaltung ist Teil eines umfassenden Transformationsprozesses von Honeywell, der auch die geplante Trennung des Aerospace-Geschäfts im zweiten Halbjahr 2026 umfasst. Der Konzern hat seit Anfang 2023 Akquisitionen im Wert von rund 10 Milliarden Dollar angekündigt, darunter die kürzlich vereinbarte Übernahme von Sundyne für 2,16 Milliarden Dollar in bar. Mit diesen strategischen Maßnahmen zielt Honeywell darauf ab, sein Portfolio zu vereinfachen und das organische Wachstum zu fördern.

Anzeige

Honeywell-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Honeywell-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Honeywell-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Honeywell-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Honeywell: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...