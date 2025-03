Die mit dem Münchner IT-Dienstleister Nagarro SE verbundene Lantano Beteiligungen GmbH hat am 21. März 2025 erhebliche Aktienkäufe getätigt. Die Gesellschaft, die in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Carl Georg Dürschmidt steht, erwarb insgesamt Aktien im Wert von über 92.000 Euro zu Kursen zwischen 74,95 und 75,00 Euro. Die Transaktionen wurden an verschiedenen europäischen Handelsplätzen durchgeführt, darunter XETRA, CBOE Europe und AQUIS Exchange Europe. Mit diesen signifikanten Zukäufen signalisiert das Unternehmensumfeld Vertrauen in die weitere Entwicklung des Technologieunternehmens.

Verteilung auf verschiedene Handelsplattformen

Die Käufe verteilten sich strategisch auf mehrere Handelsplätze: Der größte Anteil mit einem Volumen von rund 50.169 Euro wurde über den regulierten Markt XETRA abgewickelt. Weitere Transaktionen erfolgten über CBOE Europe mit einem Volumen von circa 33.072 Euro sowie über AQUIS mit knapp 8.922 Euro. Diese diversifizierte Kaufstrategie über verschiedene Handelsplattformen könnte auf ein systematisches Aufbauprogramm hindeuten. Die Aktien wurden zu einem nahezu einheitlichen Kurs erworben, was auf eine stabile Preiseinschätzung durch die Käuferseite schließen lässt. Die Nagarro SE mit Sitz in München ist an der Frankfurter Börse notiert und führt die ISIN DE000A3H2200.

