Der Telekommunikationswert erholt sich schrittweise vom Januartief bei 11,10 Euro und nähert sich der 15-Euro-Marke, trotz leichter Umsatzeinbußen im letzten Quartal.

Die 1&1-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit einer leichten Aufwärtsbewegung, nachdem das Papier im Januar 2025 ein 52-Wochen-Tief von 11,10 Euro markiert hatte. Am aktuellen Handelstag kletterte die Aktie um 1,2 Prozent auf 14,70 Euro, was den höchsten Tageswert darstellt. Zum Vergleich: Bei einem Kurs von 14,56 Euro verzeichnete das Papier zuvor lediglich einen minimalen Wertanstieg von 0,28 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Handelsaktivitäten bleiben dabei überschaubar - zuletzt wurden via XETRA rund 8.120 1&1-Aktien umgesetzt, während im vorherigen Handelsverlauf etwa 25.869 Anteile zum Kauf oder Verkauf angeboten wurden. Besonders bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Kursziel von 17,94 Euro, das am 7. Juni 2024 erreicht wurde, hätte die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 22 Prozent. Gleichzeitig bewegt sich der aktuelle Kurs deutlich über dem Jahrestief, was einer Erholung von etwa 24 Prozent entspricht.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Telekommunikationsunternehmens, die am 12. November 2024 vorgelegt wurden, zeigen eine leichte Abschwächung. Für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal wies 1&1 einen Gewinn je Aktie von 0,34 Euro aus, was einen leichten Rückgang gegenüber den 0,35 Euro im Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Umsatz verringerte sich gleichzeitig um knapp 6 Prozent auf 1,00 Milliarde Euro. Trotz dieser Entwicklung bleibt die Dividendenprognose stabil - sowohl 2023 als auch voraussichtlich für das laufende Jahr sollen Aktionäre 0,050 Euro je Anteilsschein erhalten. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die 1&1-Aktie und taxieren das durchschnittliche Kursziel auf 19,17 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,63 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 27. März 2025 präsentiert.

