L'Oreal, der weltweit führende Kosmetikriese, setzt seine strategische Neuausrichtung mit zwei bedeutenden Entwicklungen fort. Die Luxusmarke Mugler, Teil des L'Oreal-Portfolios, ernannte Miguel Castro Freitas zum neuen Kreativdirektor. Der portugiesische Designer, der zuvor für renommierte Häuser wie Christian Dior, Yves Saint Laurent, Lanvin und Dries Van Noten tätig war, wird seine Position am 1. April antreten. Seine erste Kollektion für die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 wird während der Pariser Modewoche im Herbst präsentiert. Castro folgt auf Casey Cadwallader, der nach sieben Jahren an der Spitze der kreativen Abteilung ausscheidet. Branchenexperten sehen in dieser Personalentscheidung einen strategischen Schritt des Konzerns, die profitable Luxussparte mit frischen Impulsen zu stärken und damit langfristig positive Effekte auf den Aktienkurs zu erzielen.

Millionenschwere Partnerschaft für globale Hautgesundheit

Parallel dazu verstärkt L'Oreal sein Engagement im Gesundheitssektor durch eine vierjährige Kooperation mit der WHO Foundation. Die von der Dermatological Beauty Division des Konzerns angeführte Initiative zielt darauf ab, den weltweiten Zugang zu Hautbehandlungen zu verbessern, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Diese Partnerschaft ist Teil des umfassenderen "Act for Dermatology"-Programms, für das L'Oreal 20 Millionen Euro über fünf Jahre bereitstellt. Das Programm umfasst Investitionen in Forschung, Aufklärung, Bildung und praktische Lösungen zur Bekämpfung von Hauterkrankungen, die weltweit etwa 2,1 Milliarden Menschen betreffen. Marktbeobachter bewerten diese Initiative als klugen strategischen Schachzug, der L'Oreals Position im wachsenden Dermatologiesektor festigen und dem Konzern neue Wachstumschancen erschließen könnte. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Hautgesundheit verstärkt in den Fokus der globalen Gesundheitsagenda rückt - die 78. Weltgesundheitsversammlung wird im Mai 2025 voraussichtlich eine Resolution zu Hauterkrankungen als globale Gesundheitspriorität diskutieren.

