Der Immobilienkonzern verzeichnet Kursrückgänge auf 24,40 Euro bei erheblichem Abstand zum Jahreshoch, während Analysten mittelfristig optimistische Gewinn- und Dividendenerwartungen hegen.

Die Vonovia SE Aktie verzeichnete am Dienstag merkliche Abgaben im XETRA-Handel und fiel um 0,3 Prozent auf 24,40 Euro. Im Tagesverlauf wurden Kurse bis 24,29 Euro verzeichnet, was das Papier gefährlich nahe an sein 52-Wochen-Tief von 24,27 Euro bringt, das erst im April dieses Jahres markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit nur magere 0,53 Prozent über diesem Tiefstand. Besonders bemerkenswert ist der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit 33,93 Euro, erreicht am 2. Oktober 2024, liegt dieses rund 39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Der Handelstag begann bei 24,44 Euro, und im Tagesverlauf wechselten über 2,4 Millionen Anteilsscheine den Besitzer. Die schwache Kursentwicklung steht im Kontrast zu den Prognosen von Analysten, die im Durchschnitt ein mittleres Kursziel von 34,21 Euro für die Immobiliengesellschaft angeben.

Dividendenaussichten trotz Quartalsverlust

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Experten mittelfristig positive Perspektiven für den Immobilienkonzern. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,92 Euro je Aktie. Auch die Dividendenprognose gibt Anlass zum Optimismus: Nach einer Ausschüttung von 0,90 Euro je Aktie im Vorjahr rechnen Fachleute für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 1,22 Euro je Anteilsschein. Diese Einschätzung erscheint bemerkenswert vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalszahlen. Im am 30. September 2024 abgelaufenen Quartal verbuchte Vonovia einen Verlust von 0,09 Euro je Aktie, was allerdings eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 3,40 Euro darstellt. Umsatzseitig konnte das Unternehmen einen Anstieg um 20,73 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro verzeichnen. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 7. Mai 2025 erwartet. Währenddessen zeigt die Branche erste Erholungstendenzen: Der Wettbewerber TAG Immobilien kündigte kürzlich an, nach mehrjähriger Pause für das Geschäftsjahr 2024 wieder eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie ausschütten zu wollen.

