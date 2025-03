Die Börsen-Aktie verzeichnet beachtlichen Kursgewinn von 1,6 Prozent im XETRA-Handel, während Experten eine Erhöhung der Dividende um 12 Prozent prognostizieren.

Die Deutsche Börse-Aktie verzeichnete gestern deutliche Gewinne im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf legte das Wertpapier um 1,6 Prozent zu und erreichte zeitweise einen Höchststand von 269,20 Euro. Gestartet bei 264,10 Euro, wechselten bis zum Nachmittag über 115.000 Aktien den Besitzer. Damit setzt das Papier seinen positiven Trend fort und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch von 274,60 Euro, welches am 19. März 2025 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt lediglich 2,69 Prozent unter diesem Jahreshöchststand, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Wert von 175,90 Euro, der am 30. Mai 2024 verzeichnet wurde, müsste die Aktie über 34 Prozent einbüßen, um diesen Tiefststand erneut zu erreichen.

Prognosen und Dividendenaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Boerse ?

Für Anleger bieten sich positive Aussichten in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens. Während für das Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer erhöhten Ausschüttung von 4,24 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rund 12 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 11,20 Euro. Trotz des aktuellen Kursanstiegs bewerten Marktbeobachter die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von etwa 235 Euro, was unter dem derzeitigen Handelsniveau liegt. Diese unterschiedliche Einschätzung zwischen Marktentwicklung und Analystenprognosen könnte auf verschiedene Bewertungsansätze oder Zukunftserwartungen hindeuten und bietet Anlegern Raum für eigene Investmententscheidungen.

Anzeige

Deutsche Boerse-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Boerse-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Boerse-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Boerse-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...