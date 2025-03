Der Logistikkonzern verzeichnet Börsenerfolge mit 0,5% Kurszuwachs und einer prognostizierten Dividendenerhöhung auf 1,90 Euro trotz anhängiger StreetScooter-Kontroverse.

Die Deutsche Post DHL Group verzeichnet aktuell einen erfreulichen Aufwärtstrend an der Börse. Im XETRA-Handel kletterten die Papiere des Logistikkonzerns um 0,5 Prozent und erreichten zeitweise ein Tageshoch von 41,56 Euro. Der Kurs der DHL-Aktie liegt damit zwar noch 7,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 44,27 Euro, das am 6. März 2025 erreicht wurde, aber deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 33,03 Euro vom Januar. Besonders bemerkenswert ist, dass die Deutsche Post-Aktie einen Zuwachs von 1,05 Prozent verbuchen konnte, was einer Verbesserung um 43 Cent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung am Markt spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens wider. Finanzexperten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 46,69 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Für Anteilseigner besonders erfreulich: Nach einer Dividende von 1,85 Euro im Jahr 2023 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 1,90 Euro.

Juristische Auseinandersetzung um StreetScooter belastet nicht

Trotz einer sich anbahnenden juristischen Kontroverse zeigt sich die DHL-Aktie unbeeindruckt. Nach dem Verkauf der StreetScooter-Sparte kam das Geschäft mit den elektrischen Transportfahrzeugen nie wieder richtig in Schwung. Ein ehemaliger Käufer der StreetScooter-Firma erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Führungsebene des Logistikkonzerns und spricht von "Insolvenztreiberei". Es sollen sogar Strafanzeigen gegen führende Manager, darunter auch gegen den Konzernleiter, geplant sein. Diese Entwicklung hat jedoch bislang keine negativen Auswirkungen auf die Börsenperformance des Unternehmens. Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen zeigen eine solide Geschäftsentwicklung: Im letzten Quartal 2024 wurde ein Gewinn pro Aktie von 0,95 Euro erzielt, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,83 Euro entspricht. Der Umsatz legte im gleichen Zeitraum um 6,35 Prozent auf 22,70 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn von 3,14 Euro je Aktie.

