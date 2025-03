Der Bausoftware-Entwickler überzeugt mit starken Quartalszahlen und Kurssteigerungen von über 2 Prozent, während positive Prognosen für Dividendenerhöhungen vorliegen

Die Nemetschek SE-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit einer bemerkenswerten Aufwärtsdynamik. Im XETRA-Handel konnte das Papier des Softwareunternehmens zwischenzeitlich um 2,2 Prozent auf 116,00 Euro zulegen, wobei das Tageshoch bei 116,60 Euro lag. Besonders beachtlich erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund des allgemeinen Marktumfelds, in dem der TecDAX zeitweise Schwächen zeigte. Das Handelsvolumen belief sich auf über 69.000 gehandelte Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Im Jahresvergleich weist die Aktie eine beachtliche Erholung auf - vom 52-Wochen-Tief bei 79,30 Euro am 23. April 2024 konnte sich der Kurs um mehr als 43 Prozent erholen. Dennoch liegt der aktuelle Kurs noch etwa 8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 125,50 Euro, welches Mitte Februar 2025 erreicht wurde.

Positive Geschäftsentwicklung und Dividendenaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nemetschek ?

Die solide Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen gestützt. Bei der Präsentation der Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 konnte Nemetschek einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 32,48 Prozent auf 290,89 Millionen Euro verbuchen. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,41 auf 0,45 Euro. Für Anleger besonders erfreulich sind die Dividendenaussichten: Nach einer Ausschüttung von 0,55 Euro je Aktie für das Jahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter eine Erhöhung auf 0,63 Euro für das laufende Geschäftsjahr. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30. April veröffentlicht und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 110,67 Euro an und erwarten für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 1,82 Euro je Aktie - ein weiteres Indiz für die positive Geschäftsentwicklung des Bausoftware-Spezialisten.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...