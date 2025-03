Eine neue Kooperation zwischen TMTG und dem Kryptoanbieter Crypto.com zur Entwicklung von börsengehandelten Fonds lässt den Aktienkurs deutlich steigen.

Die Trump Media & Technology Group (TMTG), Betreiber der Truth Social Plattform, hat eine strategische Kooperation mit dem Krypto-Dienstleister Crypto.com angekündigt, was zu deutlichen Kursbewegungen bei der Digital World Acquisition Registered (A) Aktie führte. Die nicht bindende Vereinbarung zielt auf die gemeinsame Entwicklung und Einführung von börsengehandelten Fonds (ETFs) unter der Marke Truth.Fi ab. Nach Bekanntgabe der Partnerschaft verzeichnete die TMTG-Aktie einen signifikanten Anstieg von 3,75 Prozent im NASDAQ-Handel und schloss bei 21,01 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel setzte sich der positive Trend fort mit einem weiteren Anstieg um beeindruckende 9,4 Prozent auf 22,99 US-Dollar.

Blockchain-basierte "Made in America"-Finanzprodukte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Digital World Acquisition Registered (A) ?

Die geplanten ETFs sollen einen klaren Fokus auf "Made in America" haben und insbesondere US-Unternehmen aus dem Energiesektor und anderen wachstumsorientierten Branchen umfassen. Crypto.com, ein 2016 gegründeter Krypto-Handelsplatz mit Sitz in Singapur und weltweit über 140 Millionen Nutzern, wird die technische Infrastruktur bereitstellen sowie die Verwahrung übernehmen. In die Fonds sollen digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, die Kryptowährung Cronos und weitere Kryptoassets eingebracht werden. Die Markteinführung ist für später im laufenden Jahr angesetzt, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und einer endgültigen Vertragsvereinbarung. Die Produkte sollen international über bestehende Plattformen und Broker in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien vertrieben werden. Die Partnerschaft wird vor dem Hintergrund der Erwartung geschlossen, dass die aktuelle US-Administration künftig kryptofreundlichere regulatorische Rahmenbedingungen schaffen könnte.

Anzeige

Digital World Acquisition Registered (A)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Digital World Acquisition Registered (A)-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Digital World Acquisition Registered (A)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Digital World Acquisition Registered (A)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Digital World Acquisition Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...