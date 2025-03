Entwicklerkonferenz im Juni könnte Kursbewegung auslösen - während der Tech-Riese mit KI-Verzögerungen kämpft und gegen wachsende Konkurrenz bestehen muss

Die Technologiefirma Apple hat angekündigt, ihre jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 9. bis 13. Juni abzuhalten. Diese wichtige Veranstaltung, die hauptsächlich online stattfinden wird, konzentriert sich auf die Präsentation neuer Software-Updates für iPhones, iPads und andere Apple-Geräte. Ausgewählte Entwickler und Studierende erhalten Einladungen, den Eröffnungstag persönlich im Apple Park zu besuchen. Für Anleger ist die Konferenz von besonderem Interesse, da neue Produktverbesserungen potentiell mehr Kunden anziehen könnten. Die Apple-Aktie verzeichnete im NASDAQ-Handel einen Anstieg von 1,2 Prozent und erreichte einen Tageshöchststand von 223,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich auf über 2,5 Millionen Aktien. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt der Kurs noch 14,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 260,09 USD, das am 27. Dezember 2024 erreicht wurde.

Steigende Konkurrenz im KI-Markt

Der Wettbewerb im Smartphone-Markt intensiviert sich zunehmend, wobei Unternehmen wie Samsung und das chinesische Xiaomi versuchen, größere Marktanteile zu gewinnen. Diese Konkurrenten integrieren verstärkt KI-Funktionen in ihre Geräte und investieren in preiswerte Modelle, um ihre Reichweite zu erweitern. Bei der letztjährigen WWDC stellte Apple mehrere KI-gestützte Funktionen vor, darunter die Möglichkeit, E-Mails umzuschreiben und überfüllte Postfächer zusammenzufassen. Allerdings kündigte das Unternehmen kürzlich eine Verzögerung bei einigen KI-Verbesserungen für seinen Sprachassistenten Siri an und verschob die Einführung ohne nähere Details von 2025 auf 2026. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,04 USD je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 243,48 USD an. Im jüngsten Quartalsbericht wies Apple einen Gewinn pro Aktie von 2,41 USD aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,19 USD darstellt. Der Umsatz stieg auf 124,30 Milliarden USD, verglichen mit 119,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

