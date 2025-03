Die PayPal-Aktie zeigt sich am Dienstag mit wechselhafter Tendenz im XETRA-Handel. Nach einem positiven Start in den Handelstag bei 65,97 EUR durchlief das Papier verschiedene Phasen. Während am Vormittag zunächst ein Anstieg um 0,3 Prozent verzeichnet wurde, rutschte der Kurs am Mittag um 0,2 Prozent auf 65,65 EUR ab. Der Nachmittag brachte dann wieder eine Erholung, sodass die Aktie um 15:40 Uhr einen Zuwachs von 0,6 Prozent auf 66,22 EUR verbuchen konnte. Das Tageshoch wurde bei 66,27 EUR markiert. Bei einem Handelsvolumen von zuletzt 9.246 Aktien zeigt sich ein gewisses Interesse der Anleger an dem Finanzdienstleister. Bemerkenswert ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch: Mit einem Kurs von 91,14 EUR, erreicht am 4. Februar 2025, liegt das Kurspotenzial nach oben bei rund 37,63 Prozent. Zum 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR vom 27. Juli 2024 besteht hingegen eine Entfernung von etwa 20,81 Prozent, was auf eine gewisse Erholung des Kurses in den letzten Monaten hindeutet.

Geschäftsentwicklung und Analystenerwartungen

Die jüngsten Geschäftsergebnisse präsentierte PayPal am 4. Februar 2025. Das Unternehmen erwirtschaftete im letzten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, was gegenüber dem Vorjahreswert von 1,30 USD einen Rückgang bedeutet. Der Umsatz konnte hingegen um 3,70 Prozent auf 8,33 Milliarden USD gesteigert werden, verglichen mit 8,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30. April 2025 vorgelegt. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von durchschnittlich 5,04 USD. Eine Dividendenausschüttung wird für das laufende Jahr nicht erwartet, was der Praxis der Vorjahre entspricht. Angesichts der aktuellen Kursentwicklung und der Positionierung zwischen Jahreshoch und -tief beobachten Marktteilnehmer aufmerksam, wie sich die PayPal-Aktie in den kommenden Handelswochen entwickeln wird.

