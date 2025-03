Der Softwarehersteller erfreut sich an steigenden Aktienkursen nach beeindruckenden Quartalsberichten und positiven Analystenprognosen für das Geschäftsjahr 2025.

Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Dienstag im XETRA-Handel einen positiven Trend und stieg am Nachmittag um 1,2 Prozent auf 12,74 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar zeitweise einen Höchststand von 12,85 Euro, nachdem es bei 12,56 Euro in den Handel gestartet war. Insgesamt wurden bis zum Nachmittag mehr als 126.000 TeamViewer-Aktien gehandelt, was auf ein reges Marktinteresse hindeutet. Der aktuelle Kurs liegt jedoch weiterhin etwa 9,2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,03 Euro, das am 27. März 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist hingegen die deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief: Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie stolze 42,7 Prozent über dem Tiefstand von 8,93 Euro vom 20. Dezember 2024.

Positive Quartalszahlen stimmen Analysten zuversichtlich

Die jüngste Aufwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie wird durch solide Quartalszahlen gestützt, die das Unternehmen am 12. Februar 2025 vorlegte. Für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal konnte TeamViewer einen Gewinn je Aktie von 0,22 Euro präsentieren - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,18 Euro. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 8,5 Prozent auf 176,97 Millionen Euro. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Erwartungen der Analysten wider, die für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 1,05 Euro je Aktie prognostizieren und das durchschnittliche Kursziel bei 15,57 Euro ansetzen. Zudem gibt es Anzeichen für eine erste Dividendenausschüttung - Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Dividende von 0,066 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet; TeamViewer plant, die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 am 6. Mai zu veröffentlichen.

