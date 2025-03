Die Microsoft-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag positive Signale und stieg in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 395,52 USD. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein sogar einen Höchstwert von 395,80 USD, während das Handelsvolumen bei über 1,2 Millionen Aktien lag. Dennoch verzeichnet der Software- und Technologiekonzern seit Jahresbeginn einen Kursrückgang von knapp 7 Prozent - eine deutlich schwächere Entwicklung im Vergleich zum S&P 500, der im gleichen Zeitraum nur 1,7 Prozent verlor. Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zum breiteren Technologiesektor: Während der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF in den vergangenen zwölf Monaten um acht Prozent zulegte, verzeichnete Microsoft einen Rückgang von neun Prozent.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Finanzexperten optimistisch. Das Investmenthaus Jefferies sieht Microsoft weiterhin als einen der attraktivsten Akteure im Big-Tech-Bereich und prognostiziert ein beeindruckendes Rallypotenzial von 40 Prozent. Diese positive Einschätzung wird durch die durchschnittliche Analystenprognose untermauert, die ein Kursziel von 506,25 USD vorsieht - deutlich über dem aktuellen Niveau und sogar über dem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD, das am 6. Juli 2024 erreicht wurde. Die jüngsten Quartalsergebnisse bestärken diesen Optimismus: Für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Quartal meldete Microsoft einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 2,94 USD im Vorjahresquartal entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von 12,27 Prozent auf 69,63 Milliarden USD positiv. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Experten einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie, während für Anleger eine Dividende von voraussichtlich 3,27 USD in Aussicht steht - eine Erhöhung gegenüber den 3,00 USD, die im Jahr 2024 ausgeschüttet wurden.

