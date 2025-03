Die kanadische Umwelttechnik-Firma erschließt mit deutscher Führungskompetenz neue Märkte und überzeugt Analysten mit nachhaltiger Emissionsreduktionstechnologie.

Die kanadische Cleantech-Firma Dynacert steht vor einem möglichen Durchbruch am Kapitalmarkt. Das Unternehmen, das sich seit 2004 auf die Entwicklung von Diesel-Zusatzgeräten auf Wasserstoffbasis spezialisiert hat, könnte laut jüngster Analysteneinschätzung erhebliches Kurspotenzial bieten. Die Kernprodukte des Unternehmens - die HydraGEN-Technologie und die ergänzende HydraLytica-Telematiksoftware - ermöglichen eine signifikante Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und Reduzierung von Emissionen bei Dieselmotoren. Besonders vielversprechend: Die GBC AG hat kürzlich ihre Coverage von Dynacert mit einer deutlichen Kaufempfehlung aufgenommen und sieht ein Kursziel von 0,75 CAD (0,48 EUR), was einem Aufwärtspotenzial von über 300 Prozent entspricht.

Deutsche Führungskompetenz als Wachstumstreiber

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dynacert ?

Ein wesentlicher Faktor für die positive Zukunftsprognose ist die strategische Verstärkung des Managements mit deutscher Industriekompetenz. Bernd Krüper, seit Herbst 2024 Präsident und Direktor des Unternehmens, bringt über 30 Jahre internationale Führungserfahrung aus Konzernen wie Rolls-Royce Power Systems und Daimler mit. Gemeinsam mit Kevin Unrath, der als Chief Operating Officer und Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft fungiert, soll der Marktzugang in Europa gezielt ausgebaut werden. Die Analysten der GBC AG betonen in ihrer Bewertung neben dem attraktiven ESG-Profil auch die internationale Skalierbarkeit der Technologie, die in über 55 Ländern zum Einsatz kommt und durch ein globales Vertriebsnetz mit mehr als 48 Partnern unterstützt wird. Besonders vielversprechend erscheint die 2024 erhaltene Zertifizierung des renommierten Instituts VERRA, die den Vertriebsrollout beschleunigt und Dynacert ermöglicht, von Emissions-Zertifikaten zu profitieren - ein lukratives Geschäftsfeld für Unternehmen mit Nachhaltigkeitsfokus. Mit der bevorstehenden Präsentation auf der 39. Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 2. April 2025 bietet sich zudem eine wichtige Plattform, um die Wachstumsstrategie einem breiteren Investorenkreis vorzustellen.

Anzeige

Dynacert-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dynacert-Analyse vom 26. März liefert die Antwort:

Die neusten Dynacert-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dynacert-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Dynacert: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...