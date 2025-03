Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Orascom Development Holding AG: veröffentlicht die konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024.



Ad Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) veröffentlicht die konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024. ODH beendete das Geschäftsjahr mit guten Resultaten, obwohl diese von der Abwertung des EGP betroffen waren: Immobilienverkäufe von CHF 818 Millionen und ein Umsatz von CHF 631 Millionen sowie ein um 12% höheres bereinigtes EBITDA von CHF 189 Millionen. Altdorf, 26. März 2025 - ODH erzielte im Geschäftsjahr 2024 gute operative und finanzielle Resultate trotz eines herausfordernden Umfelds, das durch den anhaltenden Konflikt in Gaza, geopolitische Spannungen im Nahen Osten und wirtschaftliche Instabilität gekennzeichnet war. Die Ergebnisse unterstreichen das effektive Management in einem komplexen makroökonomischen Umfeld. Die Abwertung des ägyptischen Pfunds (EGP) wirkte sich auf das Finanzergebnis aus und führte zu einem nicht geldwirksamen Währungsverlust von rund CHF 33 Millionen. Unser Ansatz hat sich angesichts des Inflationsdrucks als robust erwiesen, wir passten uns an und waren trotz einer unberechenbaren Wirtschaftslage erfolgreich. Ein starker Fokus auf Innovation und betriebliche Effizienz waren der Schlüssel zum Erfolg. Diese Elemente haben dazu beigetragen, dass wir ein deutliches Umsatzwachstum erzielen konnten, was zu einer Verbesserung des EBITDA und einer Ausweitung unserer Margen führte. Durch die strategische Diversifizierung unserer Geschäftstätigkeit und die Verbesserung unseres Dienstleistungsangebots hat sich ODH gut positioniert, um externen Schocks besser standzuhalten und Wachstumschancen zu nutzen. Finanzielle Eckdaten für das 4. Quartal 2024: Gesamtumsatz: Im vierten Quartal 2024 wirkte sich die Währungsumrechnung aufgrund unserer Tochtergesellschaften in Ägypten negativ auf den Umsatz aus, was zu einem Rückgang um 13.9% auf CHF 193.9 Millionen führte, verglichen mit CHF 225.2 Millionen im vierten Quartal 2023.

Im Jahr 2024 erreichte ODH bedeutende Meilensteine im Immobiliensektor. Die Immobilienverkäufe erreichten CHF 817.8 Millionen, was einer Steigerung um 16.1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Umsatzanstieg ist grösstenteils auf einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise zurückzuführen, und die gesunde Nachfrage im Markt bestätigt. Darüber hinaus war auch bei der Anzahl der verkauften Einheiten ein positiver Trend zu verzeichnen, mit einem Anstieg von 2.7%, was zu einem Gesamtvolumen von 2'172 verkauften Einheiten im Laufe des Jahres führte. Diese Kombination aus höheren Preisen und einem stetigen Anstieg der Verkaufszahlen zeugt von einem robusten Immobilienmarkt und dem Vertrauen in unser Immobilienprodukt an allen unseren Standorten. Der Umsatz ging im Geschäftsjahr 2024 um 11.5% auf CHF 355.9 Millionen zurück, was hauptsächlich auf die Abwertung des EGP zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA erreichte im Geschäftsjahr 2024 CHF 118.0 Millionen, entsprechend einer Marge von 33.2% verglichen mit einer Marge von 32.9% im Vorjahr. Gruppe Hotels: Trotz zahlreicher Herausforderungen verzeichnete das Segment Hospitality mit CHF 152 Millionen einen bemerkenswerten Umsatzanstieg und es erzielte eine bereinigte EBITDA-Marge von 36%, was die gute Performance und Widerstandsfähigkeit unterstreichen. Das etablierte Geschäftsmodell der ODH-Hotels lieferte trotz der weltweit vorherrschenden makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen erneut positive Ergebnisse. Unsere Hotels konnten im vierten Quartal 2024 eine starke Umsatzentwicklung verzeichnen, wobei die Einnahmen im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um 15.5% auf CHF 44.6 Millionen stiegen. Dieses Umsatzwachstum hat auch das Gesamtumsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024 beflügelt, welcher im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 4.1% auf CHF 152.2 Millionen zunahm. Die Fähigkeit unserer Hotels, hohe Belegungsraten aufrechtzuerhalten und die Zimmerpreise zu erhöhen, war ausschlaggebend für dieses Wachstum, obwohl der Bereich auch von der Abwertung des EGP betroffen waren, welche sich auf die finanzielle Leistung unserer ägyptischen Hotels auswirkte, wenn sie in CHF ausgewiesen wird. In EGP stieg der Gesamtumsatz der ägyptischen Hotels um 42%, während in CHF ein Rückgang von 3% resultierte. Wir haben eine gesunde Marge und starke Finanzergebnisse erzielt, wobei unsere bereinigte EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2024 36% und im vierten Quartal 2024 41% erreichte. Im Geschäftsjahr 2024 blieb der Bruttogewinn mit CHF 64.0 Millionen stabil; im vierten Quartal 2024 erreichte er CHF 22.6 Millionen, was einem Anstieg von 30% entspricht. Diese robuste finanzielle Leistung unterstreicht die Fähigkeit unserer Hotels, sich in einem schwierigen Marktumfeld zurechtzufinden. Das robuste Wachstum im Segment der gewerblichen Vermögenswerte unterstreicht das Engagement für strategische Exzellenz und der Umsatz erhöhte sich um 10% auf CHF 79 Millionen. Im vierten Quartal 2024 belief sich der Umsatz aus gewerblichen Vermögenswerten auf CHF 21.8 Millionen, was einem Anstieg um 5.3% gegenüber dem vierten Quartal 2023 entspricht. Die positiven Entwicklungen haben zusammengenommen zu einem Gesamtumsatz des Segments von CHF 78.8 Millionen geführt, was einem Wachstum von 10.1% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum unterstreicht die entscheidende Rolle des Bereiches bei der Sicherstellung eines stabilen Cashflows und der Bereitstellung lebenswichtiger Unterstützung für die Organisation angesichts unvorhergesehener Umstände. Darüber hinaus hat das bereinigte EBITDA das Umsatzwachstum deutlich übertroffen, was unser Engagement für operative Exzellenz untermauert. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 60.0% und erreichte im Geschäftsjahr 2024 CHF 16.8 Millionen. Diese aussergewöhnliche Leistung führte zu einer Marge von 21.3%, deutlich mehr als die im Geschäftsjahr 2023 ausgewiesene Marge von 14.7%. Zusätzlich zu diesen jährlichen Erfolgen markierte das vierte Quartal 2024 auch einen bemerkenswerten Meilenstein, da das Segment eine hervorragende Marge von 30.3% erzielte gegenüber 21.7% in der Vergleichsperiode. Details zu den Destinationen El Gouna, Rotes Meer: El Gouna festigte seinen Status als beliebtestes Reiseziel und erzielt Rekord-Immobilienverkäufe von CHF 247.9 Millionen, was einer deutlichen Steigerung um 11.6% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum der Netto-Immobilienverkäufe ist in erster Linie auf einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise zurückzuführen, die im Vergleich zum Vorjahr um 23.5% auf 4'655 CHF/m² zunahmen. Im vierten Quartal 2024 stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise um 36.3% auf 5'598 CHF/m². In EGP erhöhten sich die Immobilienverkäufe im Geschäftsjahr 2024 um 64%, wobei die durchschnittlichen Verkaufspreise um 81% zunahmen. Im Laufe des Jahres lieferte El Gouna im Rahmen verschiedener Projekte erfolgreich 371 Einheiten an Kunden aus, und für 2025 ist die Lieferung von weiteren 394 Einheiten geplant. Im Einklang mit unserer Strategie zur Beschleunigung der Landmonetarisierung haben wir im vierten Quartal 2024 zwei bedeutende Grundstücksverkäufe erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Erlös von etwa CHF 40 Millionen erzielt. Die Landerträge erhöhten sich um 184.3% und erreichten im Geschäftsjahr 2024 CHF 32.7 Millionen. Die Hotels in El Gouna erzielten 2024 Rekordumsätze und bewiesen damit eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit angesichts globaler Herausforderungen. Im Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich der Hotelumsatz um 9.0% auf CHF 87.3 Millionen und erreichte damit den höchsten jemals verzeichneten Wert. Die Belegungsrate lag im vierten Quartal 2024 bei sehr guten 79%, während die Belegungsrate für das gesamte Geschäftsjahr bei 71% lag. Bemerkenswert ist, dass 79% der Hotelgäste internationale Besucher waren. Trotz der Abwertung des EGP konnten wir die durchschnittlichen Zimmerpreise (ARRs) unserer Hotels auf CHF 91 erhöhen, was einem Anstieg um 8.3% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 und einem hohen Anstieg von 58% in EGP entspricht. Im Segment der gewerblichen Vermögenswerte verzeichnete El Gouna einen soliden Umsatzanstieg von 8.1% auf insgesamt CHF 55.9 Millionen. Insgesamt belief sich der Gesamtumsatz von El Gouna im Geschäftsjahr 2024 auf CHF 301.7 Millionen, 4.0% mehr als im Vorjahr, während die Gesamteinnahmen in Lokalwährung um 52.4% zunahmen. O West, Ägypten: Die Zahlen in EGP stiegen weiter an, wurden jedoch in CHF aufgrund der Abwertung der lokalen Währung verwässert. Die Netto-Immobilienverkäufe gingen im Geschäftsjahr 2024 um 6.5% auf CHF 250.6 Millionen zurück, verglichen mit CHF 267.9 Millionen im Geschäftsjahr 2023. Wir haben unsere Strategie zur Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise beibehalten, diese stiegen um 17.7% auf 1'991 CHF/m². In EGP erhöhten sich die Netto-Immobilienverkäufe um 37.3%, wobei die durchschnittlichen Verkaufspreise im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 72.8% zunahmen. Wir setzten unsere Strategie der Beschleunigung des Baus und der Beschaffung von Rohstoffen fort, um eine mögliche Inflation zu mildern, und lieferten 2024 erfolgreich 1'015 Einheiten aus. Der Bau des O West Clubs schreitet voran und dieser wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 teilweise in Betrieb genommen werden, wobei über 4'900 Mitglieder für ein stetiges wiederkehrendes Einkommen sorgen werden. Aufgrund der Währungsumrechnung sank der Gesamtumsatz von O West um 10.2% auf CHF 105.0 Millionen. In EGP stiegen die Gesamteinnahmen von O West im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 jedoch um 31.7% an. Luštica Bay, Montenegro: Luštica Bay erzielte 2024 ein Rekordergebnis in seiner operativen und finanziellen Leistung. Luštica Bay erzielte gute Immobilienverkäufe in Höhe von insgesamt CHF 107.9 Millionen, was einer Steigerung von 22.8% gegenüber CHF 87.9 Millionen im Geschäftsjahr 2023 entspricht. Dieser Erfolg ist auf den Verkauf von 145 Einheiten zurückzuführen, entsprechend einem Anstieg von 18.9% gegenüber dem Vorjahr, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis 7'728 CHF/m² betrug. Im Jahr 2024 lieferte Luštica Bay 71 Einheiten in Centrale und Marina Village aus, wobei für 2025 die Auslieferung von weiteren 92 Einheiten geplant ist. Das Chedi Hotel, ein Sommerreiseziel, schnitt ebenfalls gut ab, mit einer Belegungsrate von 40% im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu 36% im Geschäftsjahr 2023. Der Gesamtumsatz in Luštica Bay erhöhte sich um 19.7% und lag bei CHF 79.5 Millionen. Hawana Salalah and Jebal Sifah, Oman: Im Jahr 2024 begann der Monsun im Oman, der als "Khareef"-Saison bekannt ist, später als gewöhnlich, nämlich Mitte Oktober, was sich auf die Hotelauslastung in Hawana Salalah auswirkte. Trotzdem verzeichneten die Hotels in Hawana ein Wachstum, wobei die Einnahmen um 20.3% auf CHF 51.0 Millionen für das Geschäftsjahr 2024 zunahmen. Die Hotelauslastung erhöhte sich auf 62% im Vergleich zu 61% im Vorjahr, und die durchschnittlichen Zimmerpreise (ARRs) stiegen um 8.4% auf CHF 129. Die Netto-Immobilienverkäufe im Geschäftsjahr 2024 erhöhten weiter und erreichten CHF 34.8 Millionen, was einem Anstieg von 54.7% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum spiegelte sich auch in der Anzahl der verkauften Einheiten wider, die im Geschäftsjahr 2024 um 56.7% auf 94 Einheiten zunahm. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah stieg um 10.5% auf CHF 70.8 Millionen, begünstigt durch Nachfrage nach Hoteldienstleistungen in Salalah.



Unser zweites Ziel im Oman, Jebal Sifah, hat im Jahr 2024 ebenfalls ein gutes Wachstum erzielt. Die Immobilienverkäufe stiegen im Geschäftsjahr 2024 um 81.1% auf CHF 20.1 Millionen, was auf eine vielversprechende Veränderung auf dem Immobilienmarkt hindeutet, und die steigende Nachfrage begründet. Darüber hinaus stieg die Zahl der vertraglich vereinbarten Einheiten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 157.1% und erreichte 72 verkaufte Einheiten. Der Baufortschritt und die Immobilienübergaben in Jebel Sifah schreiten bei mehreren Projekten gut voran. Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 120 Einheiten erfolgreich fertiggestellt und planmässig übergeben. Der Gesamtumsatz in Jebel Sifah belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf CHF 27.8 Millionen, was einem Anstieg um 11.2% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht. Makadi Heights, Ägypten: Makadi Heights erzielte im Jahr 2024 eine erfreuliche Verkaufsleistung, stellte neue Rekorde auf und verzeichnete ein deutliches Wachstum in verschiedenen Bereichen. Der Nettowert der vertraglich vereinbarten Einheiten stieg um hohe 89.7% und erreichte im Geschäftsjahr 2024 CHF 148.7 Millionen. Das ist der höchste jemals erzielte Wert. Der Anstieg der Verkaufszahlen ging mit einem Anstieg der durchschnittlichen Immobilienverkaufspreise um 16.8% einher, die 1'791 CHF/m² erreichten. Darüber hinaus stieg die Zahl der verkauften Einheiten um 68.4%, wobei im Geschäftsjahr 2024, 731 Einheiten verkauft wurden. Internationale Verkäufe machten 59% der gesamten Immobilienverkäufe im Geschäftsjahr 2024 aus. In EGP stieg der Nettowert der verkauften Einheiten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 178.4%, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um 71.5% zunahmen. Dies weist auf den wachsenden Wert unserer Immobilien hin. Im Laufe des Jahres wurden 500 Einheiten erfolgreich an die Kunden übergeben, wobei die meisten aufgrund des schnellen Baufortschritts des Projekts früher als geplant übergeben wurden. Aufgrund der Währungsumrechnung sank der Gesamtumsatz von Makadi Heights um 6.5% auf CHF 28.6 Millionen, in Lokalwährung erhöhte er sich jedoch um 37.4% im Vergleich zum Vorjahr. Umsatz nach Segment

Hotels 44.6 38.6 152.2 146.2 Immobilien 111.0 165.9 355.9 402.0 Land 16.5 - 44.0 11.5 Kommerzielle Assets 21.8 20.7 78.8 71.6 ODH Gruppe 193.9 225.2 630.9 631.3

Präsentation: Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden: https://www.orascomdh.com/investor-relations Konferenzgespräch heute um 13:30 CET: Orascom Development lädt Sie zu den Jahresergebnissen heute, 26. März 2025, um 13:30 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, präsentieren die Resultate des Geschäftsjahres 2024. Anschliessend können Fragen gestellt werden.







