Im vergangenen Jahr hat der E-Commerce-Riese Amazon einen bemerkenswerten Erfolg im Kampf gegen Produktfälschungen verzeichnet. Über 15 Millionen gefälschte Waren wurden aus dem Verkehr gezogen - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Dieser signifikante Anstieg lässt sich laut Kebharu Smith, Leiter der Abteilung zur Bekämpfung von Fälschungskriminalität, auf verbesserte Erkennungsmethoden in den Verteilzentren sowie auf gezielte Maßnahmen in Produktionsländern zurückführen. Besonders beeindruckend: 99 Prozent der verdächtigen Produktangebote konnten gestoppt werden, bevor Markenhersteller eingreifen mussten. Seit 2020 sind entsprechende Meldungen um 35 Prozent zurückgegangen, während die Zahl der automatisch blockierten Produktangebote um beachtliche 250 Prozent anstieg. Der Online-Händler setzt dabei zunehmend auf Künstliche Intelligenz. Täglich werden Milliarden von Datenpunkten wie IP-Adressen, Logos und Suchbegriffe erfasst und analysiert, um verdächtige Muster zu erkennen. Die Fälscher ihrerseits entwickeln immer raffinierter werdende Methoden - etwa den getrennten Versand von gefälschten Artikeln und Markenlogos, die erst später zusammengefügt werden. Ein Beispiel hierfür waren Autoteile aus China, die in die USA transportiert und in neun Lastwagen-Ladungen in New Jersey sichergestellt wurden.

Positive Kursentwicklung trotz Herausforderungen

Die Amazon-Aktie zeigt sich von diesen Herausforderungen unbeeindruckt und verzeichnete im NASDAQ-Handel einen Zuwachs von 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte das Papier bei 206,21 USD, nach einem Eröffnungskurs von 203,50 USD. Mit einem aktuellen Kurs liegt die Aktie etwa 35,66 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 151,61 USD, das am 6. August 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Hoch von 242,51 USD vom 5. Februar 2025 fehlen dem Papier derzeit noch etwa 17,91 Prozent. Analysten sehen für die Amazon-Aktie weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 258,86 USD an. Bei der letzten Finanzkonferenz präsentierte der Konzern ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 USD - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 1,03 USD im Vorjahresquartal. Auch der Umsatz konnte von 169,96 Mrd. USD auf 187,79 Mrd. USD gesteigert werden.

