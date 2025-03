Der Bergbauinvestmentfonds erwirbt 170.000 Eigenaktien zum Durchschnittskurs von 494,25 Pence, wodurch sich die Kapitalstruktur und Stimmrechtsverhältnisse neu gestalten.

Die BlackRock World Mining Trust plc verzeichnete in den letzten Tagen signifikante Veränderungen in ihrer Aktienstruktur. Wie am 25. März bekannt wurde, hat das Unternehmen 170.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 494,25 Pence pro Aktie erworben. Diese Aktien sollen in die Schatzkammer des Unternehmens überführt werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 27. März 2025 wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 189.913.036 Stammaktien betragen, wobei 3.098.806 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden. Bemerkenswert ist, dass die in der Schatzkammer gehaltenen Aktien keinerlei Stimmrechte tragen. Insgesamt werden nach der Abwicklung etwa 1,61% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens (193.011.842 Stammaktien, einschließlich der Schatzaktien) in der Schatzkammer gehalten.

Vermögenswerte und Marktposition

Die aktuellen Nettovermögenswerte für den BlackRock World Mining Trust spiegeln eine stabile Marktposition wider. Zum Geschäftsschluss am 24. März 2025 lag der ungeprüfte Nettovermögenswert bei 536,86p für reines Kapital (unverdünnt) und bei 543,58p inklusive des laufenden Jahreseinkommens (unverdünnt). Diese Zahlen wurden nach dem Rückkauf von 300.000 Stammaktien am selben Tag ermittelt. Für die Zwecke der FCA-Offenlegungs- und Transparenzregeln sollte der Markt bei der Bestimmung meldepflichtiger Beteiligungen am Unternehmen die in der Schatzkammer gehaltenen Aktien ausschließen und nach der Abwicklung die Zahl von 189.913.036 verwenden. Zusätzlich ist zu beachten, dass das Unternehmen am 26. März mitteilte, dass sein ausgegebenes Kapital 190.083.036 Stammaktien zu je 0,05 £ umfasste, wobei 2.928.806 Aktien in der Schatzkammer gehalten wurden.

