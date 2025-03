Der Hamburger Hafenlogistiker überzeugt mit zweistelligem Wachstum bei Erlösen und Betriebsergebnis, während die Kooperation mit MSC vielversprechende Zukunftsperspektiven eröffnet.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im Geschäftsjahr 2024 eine bemerkenswerte Wende vollzogen und präsentiert sich nach einem schwierigen Vorjahr wieder in Topform. Der Hafenlogistiker verzeichnete trotz eines stagnierenden Containerumschlags an den Hamburger Terminals erhebliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Besonders erfreulich: Der Konzernumsatz kletterte um 10,5 Prozent auf nahezu 1,6 Milliarden Euro, während der operative Gewinn (EBIT) sogar um 22,7 Prozent auf 134,3 Millionen Euro anstieg. Der Konzern konnte den Nettogewinn nach Abzug von Anteilen anderer Gesellschafter mit 32,5 Millionen Euro um beachtliche 62,9 Prozent steigern. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der im XETRA-Handel zeitweise um 2,09 Prozent auf 17,62 Euro zulegte. Ein wesentlicher Treiber für den Erfolg war das Intermodal-Segment - die HHLA transportierte mit ihren Bahngesellschaften deutlich mehr Container über Landverbindungen als im Vorjahr. Dies kompensierte die Stagnation beim Umschlagvolumen an den Hamburger Containerterminals, das mit rund 5,7 Millionen Standardcontainern auf Vorjahresniveau verharrte.

Neue Strategie mit MSC zeigt erste Erfolge

Die im November des vergangenen Jahres besiegelte Partnerschaft mit der Mediterranean Shipping Company (MSC) scheint bereits erste Früchte zu tragen. Der Einstieg der weltgrößten Containerreederei bei der HHLA markiert einen strategischen Meilenstein für den Hamburger Hafenbetreiber. Die Zusammenarbeit eröffnet neue Wachstumsperspektiven und stärkt die Marktposition des Unternehmens im zunehmend wettbewerbsintensiven Hafenlogistiksektor. Der Konzern mit seinen rund 6.900 Mitarbeitern hat sich erfolgreich in den Segmenten Container, Intermodal, Logistik und Immobilien positioniert. Die nun vorgelegten finalen Geschäftszahlen bestätigen die bereits im Februar mitgeteilten vorläufigen Daten und unterstreichen die erfolgreiche Erholung nach dem Gewinneinbruch im Jahr 2023. Anleger zeigen sich angesichts dieser Entwicklung zuversichtlich für die weitere Kursentwicklung der HHLA-Aktie.

