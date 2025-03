Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

26.03.2025 / 12:06 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

Company Name: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Update

Recommendation: Kaufen

from: 26.03.2025

Target price: EUR29

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: --

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 29,00.

Zusammenfassung:

Knaus Tabbert gab bekannt, dass das Unternehmen eine neue Vereinbarung mit seinem Bankenkonsortium für seinen bestehenden Konsortialkredit getroffen hat. Das Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank AG stimmte einer Änderung der Bedingungen des bestehenden Kredits zu, nachdem es den mehrjährigen Geschäftsplan des Wohnmobilherstellers für den Zeitraum 2025 bis 2027 geprüft hatte. Weitere Konsortialpartner sind die Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Zweigniederlassung Süddeutschland. Medienberichte der letzten Monate hatten angedeutet, dass die Gespräche mit den Finanzierungspartnern positiv verlaufen waren, aber die offizielle Erklärung sollte die seit Ende 2024 bestehenden Befürchtungen der Investoren vor einer Insolvenz weiter zerstreuen. Das Unternehmen wird in Verbindung mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 1. April einen Conference Call abhalten. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem unveränderten Kursziel von EUR29 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 29.00 price target.



Abstract:

Knaus Tabbert announced it has hammered out a new agreement with its bank consortium for its existing syndicated loan facility. The bank syndicate led by Commerzbank AG agreed to amend terms of the existing loan after reviewing the RV maker's multi-year business plan spanning 2025 to 2027. Other syndicate partners include Norddeutsche Landesbank Girozentrale and Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Zweigniederlassung Süddeutschland. Media reports in the past months had hinted that talks with its financing partners had been supportive, but the official statement should further allay investors' insolvency fears that had been building since late 2024. The company will host a conference call in conjunction with publication of its annual report on 1 April. We are Buy-rated on KTA with a EUR29 target price.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32064.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



