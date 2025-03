Der Aktienkurs von Danone verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang. Das Wertpapier des französischen Lebensmittelkonzerns notierte zuletzt bei 70,38 Euro, was einem Minus von 1,23 Prozent entspricht. Der Anteilsschein verbilligte sich damit um 88 Cent. Besonders besorgniserregend für Anleger: Die Analysten von Jefferies haben ihre Einstufung für Danone mit einem Kursziel von lediglich 56 Euro auf "Underperform" belassen, was deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau liegt.

Chinesischer Konkurrent erhöht Druck im Säuglingsnahrungsmarkt

Der Kursrückgang steht in engem Zusammenhang mit Entwicklungen im strategisch wichtigen chinesischen Markt für Säuglingsnahrung. Der dortige Marktführer Feihe kündigte ein neues Subventionsprogramm für Familien an, das im April starten soll. Jede berechtigte Familie erhält dabei eine Beihilfe von umgerechnet etwa 191 Euro, was sechs Packungen kostenloser Säuglingsnahrung entspricht. Das Gesamtinvestitionsvolumen von Feihe beläuft sich auf circa 150 Millionen Euro. Diese Maßnahme könnte die Marktanteile im umkämpften chinesischen Markt für Säuglingsnahrung verschieben, wo Feihe bereits mit 17,5 Prozent vor Danones Marke Aptamil (14 Prozent) führt. Marktbeobachter befürchten, dass diese Subventionen branchenweit die Margen belasten könnten. Für Danone hat das betroffene Segment erhebliche Bedeutung - es erwirtschaftet eine Marge von etwa 35 Prozent und trägt rund ein Viertel zum Konzernergebnis bei.

