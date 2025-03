Der Verteidigungskonzern hebt sich mit beachtlicher Umsatzsteigerung von einem Drittel vom allgemeinen Abwärtstrend der DAX-Unternehmen ab, während der Aktienkurs positive Entwicklung zeigt.

Inmitten der allgemeinen wirtschaftlichen Flaute hat sich der Rüstungskonzern Rheinmetall als einer der wenigen Gewinner unter den DAX-Unternehmen behauptet. Während die Gesamtzahl der Beschäftigten bei den DAX-Konzernen im vergangenen Jahr um etwa 19.300 Stellen oder 0,5 Prozent auf rund 4,05 Millionen zurückging, konnte Rheinmetall einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von über einem Drittel verzeichnen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der zuletzt um 1,74 Prozent auf 1.342,50 Euro zulegte, was einem Anstieg von 23,00 Euro gegenüber dem Vortag entspricht.

Branchenunterschiede im Fokus

Die jüngste Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY offenbart deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Besonders die Automobilindustrie leidet unter erheblichen Einbußen - der Umsatz sank um drei Prozent, während der Gewinn sogar um 26 Prozent einbrach. Im starken Kontrast dazu stehen Unternehmen wie der Triebwerkbauer MTU Aero Engines und eben Rheinmetall, die von der aktuellen geopolitischen Lage profitieren konnten. Die Deutsche Telekom übernahm mit einem operativen Gewinn von 26,3 Milliarden Euro die Spitzenposition von Volkswagen, dessen Gewinn auf 19,1 Milliarden Euro zurückging. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen konnten insgesamt 60 Prozent der DAX-Unternehmen ihre Umsätze steigern, was gegen einen durchgängigen Negativtrend spricht. Die Experten von EY erwarten jedoch, dass die Sparmaßnahmen in vielen Konzernen vorerst anhalten werden, da die geopolitischen Risiken so groß seien wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

