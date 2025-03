EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

Sindelfingen, 26. März 2025 Korrektur der heutigen CN: SM Wirtschaftsberatungs AG weiter auf Wachstumspfad - neuer Erwerb einer Gewerbeimmobilie in Fellbach (Vorort von Stuttgart) Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat eine an einen langjährigen Mieter vermietete Gewerbeimmobilie zum Kaufpreis von gut € 3 Mio. erworben. Somit wird eine Fläche von mehr als 4.000 qm in den Bestand der AG neu aufgenommen. Die derzeitige Jahresnetto-Miete der Produktionsstätte liegt bei ca. € 260.000 p.a. und bietet mittelfristig weiteres Steigerungspotential. Da der Kaufvertrag unter branchenüblichen Fälligkeitsvoraussetzungen geschlossen wurde und noch alte Grunddienstbarkeiten zu löschen sind, gehen wir davon aus, dass der wirtschaftliche Übergang im 2. oder 3. Quartal erfolgen wird. Somit steigen die Mieteinnahmen der Gesellschaft in diesem Jahr deutlich und die SM Wirtschaftsberatungs AG trägt wesentlich zum geplanten Konzernwachstum bei.

Sindelfingen, 26. März 2025 SM Wirtschaftsberatungs AG Der Vorstand Informationen über die SM Wirtschafberatungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.smw-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können. Disclaimer : Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogen, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogen Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

