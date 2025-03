Der europäische Vermögensverwalter verzeichnet nach MDAX-Aufnahme einen Kursrekord von 53,80 Euro und weist beeindruckende 33,89 Prozent Jahresperformance auf.

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA ist am 24. März 2025 vom SDAX in den MDAX aufgestiegen. Der Vermögensverwalter konnte am darauffolgenden Tag mit 53,80 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch verzeichnen. Aktuell notiert die Aktie bei 53,45 Euro, was einer beeindruckenden Jahresentwicklung von 33,89 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 31,86 Euro aus dem August 2024, der mittlerweile bei knapp 68 Prozent liegt.

Die positive Kursentwicklung der DWS-Aktie zeigt sich besonders deutlich im letzten Monat mit einem Zuwachs von 14,06 Prozent. Dies spiegelt sich auch im technischen Bild wider: Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt inzwischen 36,04 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,64 Milliarden Euro zählt DWS zu den größeren börsennotierten Vermögensverwaltern in Europa.

Analystenbewertungen im Kontrast zur Kursrallye

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DWS ?

Trotz der starken Performance der letzten Monate bewerten Analysten die Aktie weiterhin mit "Outperform". Interessanterweise liegt das durchschnittliche Kursziel mit 49,19 Euro etwa 9 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau. Die Spanne der Analystenprognosen ist dabei recht breit gefächert und reicht von 38,00 bis 57,00 Euro.

Strategische Ausrichtung

DWS profitiert in seinem Geschäftsmodell vom zunehmenden Trend zu nachhaltigen Anlagen. Das Unternehmen hat sich als Vorreiter bei ESG-integrierten Anlagestrategien positioniert. Diese strategische Ausrichtung dürfte als ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg in den MDAX und die positive Entwicklung der Aktie anzusehen sein. Der RSI-Wert von 78,6 deutet allerdings auf eine kurzfristig überkaufte Situation hin, was Anleger bei ihrer Bewertung der aktuellen Kursentwicklung berücksichtigen sollten.

Anzeige

DWS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DWS-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten DWS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DWS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DWS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...