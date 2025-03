Das Finanzinstitut erwirbt weitere eigene Anteile im Rahmen eines 250-Millionen-Euro-Programms, während es sich auf veränderte Zinslandschaft einstellt.

Die Nordea Bank Abp verzeichnete zuletzt einen Aktienkurs von 12,16 Euro zum Börsenschluss am Mittwoch. Die Aktie zeigt in der Wochenperspektive einen Rückgang von 5,44 Prozent, kann jedoch seit Jahresbeginn ein Plus von 14,29 Prozent vorweisen. Am 26. März 2025 setzte die nordische Bank ihr Aktienrückkaufprogramm fort und erwarb 446.040 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 12,18 Euro pro Aktie. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Programms, das am 6. März angekündigt wurde und darauf abzielt, Aktien im Wert von bis zu 250 Millionen Euro zurückzukaufen.

Nach Abschluss dieser Transaktionen hält Nordea nun insgesamt 3.472.001 Aktien für Kapitaloptimierungszwecke sowie weitere 10.300.012 Aktien, die für Vergütungszwecke vorgesehen sind. Die Fortführung des Rückkaufprogramms erfolgt in einem Umfeld, in dem die Aktie zwar innerhalb der letzten 30 Tage um 3,76 Prozent nachgegeben hat, aber im 12-Monats-Vergleich immer noch ein beachtliches Plus von 15,81 Prozent aufweist.

Herausforderungen durch geldpolitische Veränderungen

JP Morgan hat kürzlich eine Verkaufsempfehlung für das Bankinstitut ausgesprochen. Diese kritische Einschätzung berücksichtigt insbesondere die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens durch die geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank. Die veränderte Geldpolitik wirkt sich spürbar auf die Zinssätze und die Kreditnachfrage aus, was das Geschäftsmodell der Bank vor neue Herausforderungen stellt.

Diese Einschätzung wird durch die jüngsten Geschäftsergebnisse teilweise gestützt. Obwohl Nordea im vierten Quartal 2024 einen Betriebsgewinn von 1,47 Milliarden Euro erzielte - was einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Markterwartungen leicht übertraf - führten die Zinssenkungen der EZB bereits zu einem Rückgang der Nettozinseinnahmen um 5 Prozent.

Positive Zukunftsperspektive trotz Marktvolatilität

Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen bleibt Nordea für die Zukunft optimistisch. Für das laufende Jahr 2025 prognostiziert das Finanzinstitut eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent. Diese positive Einschätzung erfolgt in einem volatilen Marktumfeld, was sich auch in der annualisierten 30-Tage-Volatilität von 29,58 Prozent widerspiegelt.

Aus technischer Perspektive ist bemerkenswert, dass sich die Aktie mit 9,48 Prozent deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 11,11 Euro befindet, während sie nahe am 50-Tage-Durchschnitt (12,18 Euro) notiert. Mit einem RSI-Wert von 58,4 bewegt sich die Aktie in einem neutralen Bereich, was auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern hindeutet. Mit einem Abstand von über 20 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 10,12 Euro zeigt die Aktie trotz der jüngsten Kursrückgänge weiterhin eine solide Entwicklung im längerfristigen Kontext.

