Das Gesundheitsunternehmen verzeichnet Umsatzwachstum und verbesserte Margen während es seine HealthTab-Plattform strategisch im NHS-Umfeld positioniert.

Avricore Health Inc. (ISIN CA0545211090) hat kürzlich eine bedeutende strategische Neuausrichtung bekannt gegeben. Das Unternehmen verlagert seinen Schwerpunkt vom kanadischen auf den britischen Markt. Dieser Schritt zielt darauf ab, die erheblichen Investitionen Großbritanniens in apothekengestützte Gesundheitsdienste und das Engagement des National Health Service (NHS) für präventive Gesundheitsversorgung zu nutzen.

Im November 2024 gab Avricore Health bekannt, seine Partnerschaft mit Shoppers Drug Mart in Kanada zum 30. März.2025 zu beenden. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen seine Aktivitäten im britischen Gesundheitssektor, wo der NHS 645 Millionen Pfund für sein Pharmacy First-Programm bereitgestellt hat. Diese Initiative soll den Zugang zu primären Gesundheitsleistungen verbessern und gesundheitliche Ungleichheiten bekämpfen, was ein fruchtbarer Boden für Avricores HealthTab-Plattform darstellt.

Expansion der HealthTab-Plattform und Kooperationen

Die HealthTab-Plattform von Avricore hat in Großbritannien vielversprechendes Potenzial gezeigt. Eine Zusammenarbeit mit UCL Partners führte zur Implementierung von HealthTab in Apotheken im Nordosten Londons, wobei der Fokus auf Gebieten mit hoher Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt. Diese Initiative steht im Einklang mit den Zielen des NHS, gemeindebasierte Screening- und Präventionsmaßnahmen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen umzusetzen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren einen Return on Investment von 7,52 Pfund pro investiertem Pfund gezeigt haben.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Die finanzielle Entwicklung des Unternehmens spiegelt seine strategischen Initiativen wider. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 verzeichnete Avricore einen Umsatzanstieg von 58 Prozent im Jahresvergleich auf 3,36 Millionen Dollar, während der Bruttogewinn um 84 Prozent auf 1,29 Millionen Dollar stieg. Bemerkenswert ist, dass sich die Bruttomarge auf 39 Prozent verbesserte und damit das Unternehmensziel von 30 Prozent übertraf. Diese Ergebnisse unterstreichen Avricores erfolgreiche Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und betriebliche Effizienz.

Die strategische Neuausrichtung von Avricore Health auf den britischen Markt positioniert das Unternehmen so, dass es von erheblichen Investitionen im Gesundheitswesen und einem unterstützenden politischen Umfeld profitieren kann. Der Fokus auf die Integration von HealthTab in britische Apotheken entspricht den nationalen Prioritäten für präventive Gesundheitsversorgung und das Management chronischer Erkrankungen. Während Avricore seine Präsenz weiter ausbaut, werden Interessengruppen aufmerksam beobachten, wie sich diese Entwicklungen auf die Marktposition und finanzielle Leistung des Unternehmens in den kommenden Jahren auswirken.

