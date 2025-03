Der japanische Pharmakonzern zeigt kurzfristige Erholungstendenzen trotz Jahresverlust, gestützt durch positive Entwicklungen bei der Zulassung des Krebsmedikaments Enhertu.

Die Aktie von Daiichi Sankyo schloss am Mittwoch bei 22,77 Euro und verzeichnet damit seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang von 15,32 Prozent. Im Jahresvergleich beläuft sich das Minus sogar auf 25,37 Prozent, wobei die Aktie mit einem Abstand von über 40 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 38,06 Euro notiert.

In den kürzeren Zeitfenstern zeigt der Kurs jedoch eine leichte Erholung. So konnte das Papier in den vergangenen sieben Tagen ein Plus von 1,70 Prozent verbuchen, während der Zuwachs im 30-Tage-Zeitraum bei 3,55 Prozent liegt. Diese positive Kurzfrist-Entwicklung könnte auf die jüngsten Fortschritte im Produktportfolio des japanischen Pharmakonzerns zurückzuführen sein.

Zulassungsempfehlung für Enhertu in Europa

Ende Februar erhielt Daiichi Sankyo eine wichtige Empfehlung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Der Ausschuss befürwortete die Zulassung von Enhertu® (Trastuzumab Deruxtecan) für Patienten mit HER2-low oder HER2-ultralow metastasierendem Brustkrebs nach mindestens einer endokrinen Therapie. Diese Entwicklung könnte mittelfristig positive Auswirkungen auf den Umsatz des Unternehmens haben.

Der aktuelle Kurs liegt allerdings weiterhin unter wichtigen technischen Indikatoren. Mit einem Abstand von 4,37 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt und sogar 23,01 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt bleibt die übergeordnete Tendenz trotz kurzfristiger Erholungsansätze negativ. Die mittlere Volatilität von 31,03 Prozent auf annualisierter 30-Tage-Basis spiegelt die anhaltenden Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

