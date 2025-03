Der Wolfsburger Automobilkonzern erwägt strategische Alternativen für seine Tochtergesellschaft, während US-Handelsspannungen die Aktie zusätzlich belasten.

Volkswagen prüft derzeit strategische Optionen für seine Tochtergesellschaft MAN Energy Solutions, was auf dem Aktienmarkt bereits Reaktionen hervorruft. Wie aus Unternehmenskreisen verlautet, hat der Wolfsburger Konzern Gespräche mit potenziellen Beratern über verschiedene Zukunftsszenarien für den Hersteller von Gasturbinen und Schiffsmotoren geführt. Unter den diskutierten Alternativen befindet sich auch ein möglicher Anteilsverkauf, etwa über einen Börsengang. Branchenexperten schätzen den Wert des Geschäfts auf rund 5 Milliarden Euro. Die Überlegungen befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium, und konkrete Entscheidungen werden voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr fallen. Ein Unternehmenssprecher wollte auf Nachfrage keine Einzelheiten nennen, verwies jedoch auf den jüngsten Kapitalmarkttag, bei dem Volkswagen eine "aktivere Herangehensweise" bei seinen Investments und die Suche nach "den richtigen Lösungen" für die vom Konzern kontrollierten Beteiligungen angekündigt hatte. Im XETRA-Handel verlor die VW-Aktie zeitweise 3,63 Prozent auf 97,14 Euro.

US-Zölle belasten deutsche Autoaktien

Der angekündigte Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten drückt zusätzlich auf die Stimmung der Anleger. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten 25-prozentigen Zölle auf alle Autoimporte könnten die deutsche Autoindustrie erheblich belasten. Die USA stellen mit einem Anteil von 13,1 Prozent den wichtigsten Absatzmarkt für deutsche Fahrzeughersteller dar. Obwohl Volkswagen und andere deutsche Autobauer bereits umfangreich in den USA produzieren, um Zölle zu vermeiden, geraten ihre Aktien unter spürbaren Druck. Die VW-Papiere fallen im Tradegate-Handel um mehr als 3,4 Prozent auf 96,86 Euro. Diese Entwicklung trifft den Wolfsburger Konzern in einer Phase der Portfolioüberprüfung und könnte die strategischen Pläne bezüglich MAN Energy Solutions und anderer Geschäftsbereiche beeinflussen.

