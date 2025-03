Der Nutzfahrzeughersteller verzeichnet erhebliche Kursverluste von 3,50% trotz innovativer Strategie zum Aufbau eines europaweiten E-Lkw-Ladenetzes ab 2025

Am Donnerstag musste die Daimler Truck-Aktie einen herben Rückschlag hinnehmen und fiel um 3,50 Prozent auf 36,90 Euro. Damit gehörte das Papier zu den größten Verlierern am Aktienmarkt und landete auf den hinteren Plätzen der Performance-Ranglisten. Aus technischer Sicht befindet sich die Aktie in einer schwierigen Situation, nachdem der seit Monaten bestehende Aufwärtstrend gebrochen wurde. Besonders beunruhigend für Anleger: Der Kurs nähert sich nun der wichtigen 200-Tage-Linie bei 37,01 Euro. Ein Unterschreiten dieser technischen Unterstützungsmarke könnte weitere Verkaufssignale auslösen. Der aktuelle Kursrückgang steht im Widerspruch zu den ambitionierten Zukunftsplänen des Unternehmens, die eigentlich positiven Einfluss auf die Kursentwicklung haben sollten.

Innovative Ladeinfrastruktur als Zukunftshoffnung

Trotz der aktuellen Kursschwäche setzt Daimler Truck auf zukunftsträchtige Technologien. Das Unternehmen plant den Aufbau des größten halböffentlichen Lkw-Ladenetzes in Europa. Bis 2030 soll ein Netzwerk mit 3.000 Schnellladepunkten entstehen, wobei der Startschuss für diese Initiative im dritten Quartal 2025 fallen soll. Das Konzept basiert auf einer einfachen, aber klugen Idee: Über die Marke TruckCharge werden Händler und Kunden in die Lage versetzt, ihre betriebseigenen Ladestationen auch für Dritte zu öffnen. Diese strategische Ausrichtung auf E-Mobilität im Nutzfahrzeugsektor könnte langfristig positive Impulse für den Aktienkurs liefern, sofern die Anleger von der Tragfähigkeit dieses Geschäftsmodells überzeugt werden können. Momentan scheinen jedoch Marktsorgen und die technische Schwäche des Kurses zu überwiegen.

