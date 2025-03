Der MDAX-notierte Veranstaltungskonzern erhöht nach herausragender Geschäftsbilanz die Ausschüttung auf 1,66 Euro je Anteilsschein und prognostiziert weiteres Wachstum.

Der Ticketing-Anbieter CTS Eventim konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr beeindruckende Zahlen präsentieren und plant nun, seine Aktionäre großzügiger zu beteiligen. Die Dividende soll für 2024 auf 1,66 Euro je Aktie angehoben werden, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,43 Euro entspricht. Diese Erhöhung basiert auf einem substanziellen Gewinnwachstum: Der Jahresbericht weist einen Gewinn von 3,32 Euro je Aktie aus, nach 2,86 Euro im Vorjahr. Insgesamt erwirtschaftete der MDAX-Konzern einen den Aktionären zuzurechnenden Gewinn von rund 319 Millionen Euro, was im Vergleich zu den etwa 275 Millionen Euro des Vorjahres einen beachtlichen Zuwachs darstellt. Am Donnerstag reagierte der Markt positiv auf diese Nachrichten, und die Anteilsscheine von CTS Eventim verzeichneten im XETRA-Handel zeitweise einen Anstieg um 0,7 Prozent auf 101,40 Euro. Nach einer kurzzeitigen Schwächephase im vorbörslichen Handel, bei der die Aktie unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke rutschte, konnte sie sich im Tagesverlauf wieder erholen und ins Plus drehen.

Positive Zukunftsaussichten stützen Kursentwicklung

Auch für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich der Konzern optimistisch. CTS Eventim strebt an, sowohl den Umsatz als auch das bereinigte EBITDA und das EBIT "moderat" zu steigern. Diese Prognose bewegt sich im Rahmen der Markterwartungen und unterstreicht die solide Position des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Veranstaltungs- und Ticketingmarkt. Bereits im vergangenen Jahr konnte der Ticketveranstalter seinen Umsatz um beeindruckende 19 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro steigern und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,78 Milliarden Euro. Diese Rekordergebnisse bestätigte das Unternehmen am Donnerstag offiziell und legte gleichzeitig seine Zukunftsperspektiven dar. Die positive Geschäftsentwicklung und die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik machen die Aktie für Anleger weiterhin attraktiv.

