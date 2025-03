Der Kosmetikriese verzeichnet trotz 6% Wochenverlust ein Jahresplus von 6,14% und beweist mit seiner diversifizierten Struktur Widerstandsfähigkeit gegenüber regionalen Marktschwankungen.

Die L'Oréal-Aktie schloss am Mittwoch bei 73,35 USD, was einen Wochenverlust von 6,03% markiert. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs verzeichnet der Titel seit Jahresbeginn noch einen Zuwachs von 6,14%. Bemerkenswert ist jedoch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 99,31 USD (15. Mai 2024), der aktuell über 26% beträgt.

Die aktuellen Finanzkennzahlen von L'Oréal zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,36 bei einem Gewinn pro Aktie von 2,59 USD. Die Dividendenrendite liegt bei 1,36%, wobei die jährliche Dividende 1,41 USD beträgt. Diese Bewertungskennzahlen spiegeln die typisch höhere Bewertung im Konsumgütersektor wider.

Das Unternehmen gliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche: Consumer Products mit Marken wie L'Oréal Paris, Garnier und Maybelline New York; L'Oréal Luxe, das Luxusmarken wie Lancôme und Yves Saint Laurent Beauté umfasst; Professional Products mit Marken wie L'Oréal Professionnel und Kérastase; sowie Active Cosmetics mit dermatologisch orientierten Marken wie La Roche-Posay und Vichy.

Geografische Verteilung und aktuelle Entwicklungen

Die Umsätze von L'Oréal verteilen sich geografisch auf Europa (31,6%), Nordamerika (27%), Nordasien (25,9%), Asien/Pazifik/Naher Osten/Afrika (8,4%) und Lateinamerika (7,1%).

Im Februar 2025 vermeldete L'Oréal Umsatzsteigerungen trotz eines Rückgangs im chinesischen Markt. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und seine Fähigkeit, Herausforderungen in einzelnen Märkten durch Wachstum in anderen Regionen auszugleichen. Die diversifizierte Markenstruktur und die globale Präsenz ermöglichen es dem Konzern, unterschiedliche Marktbedingungen erfolgreich zu navigieren.

Die technischen Indikatoren zeigen, dass sich die Aktie derzeit nahe ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 73,97 USD bewegt, während sie mit 7,59% deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 79,37 USD liegt. Der RSI von 67,4 deutet auf eine Annäherung an überkaufte Bedingungen hin, bleibt aber noch im neutralen Bereich.

