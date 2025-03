Der Halbleiterhersteller verzeichnet Kursverluste von 4% und steht vor Herausforderungen durch Exportbeschränkungen, während strategische Übernahmen vorangetrieben werden.

Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnete am Mittwoch einen Kursrückgang von 4,0% und schloss bei 102,04 €. Dieser Abwärtstrend fügt sich in die generell negative Marktentwicklung ein. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 169,82 €, der mittlerweile fast 40% beträgt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits mehr als 13% an Wert eingebüßt.

Die Analystengemeinde hat ihre Einschätzung zu AMD zuletzt nach unten korrigiert. Jefferies stufte die AMD-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herab und senkte das Kursziel von 135,00 € auf 120,00 €. Diese Anpassung spiegelt breitere Bedenken innerhalb der Branche wider, was sich auch darin zeigt, dass 17 Analysten ihre Gewinnerwartungen nach unten revidiert haben. Während der vergangenen sechs Monate ist der AMD-Kurs um nahezu 33% gesunken.

Strategische Akquisitionen und Marktchancen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Advanced Micro Devices ?

AMD verfolgt weiterhin gezielte Übernahmen, um seine Position im Halbleitermarkt zu stärken. Im August 2024 kündigte das Unternehmen Pläne zur Übernahme von ZT Systems, einem Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur, für 4,9 Milliarden Dollar an. Diese Akquisition soll AMDs Fähigkeiten im Rechenzentrumssegment erweitern - ein strategisch wichtiger Schritt angesichts der Branchenentwicklung in Richtung KI und Hochleistungsrechenlösungen.

Im hart umkämpften Gaming-Sektor konnte AMD einige Erfolge verzeichnen. Aktuelle Berichte zeigen, dass AMDs Gaming-GPUs in Japan mittlerweile einen Marktanteil von 45% erreicht haben. Dieser Erfolg wird der Popularität der neuesten Radeon-Serie zugeschrieben, die das Unternehmen als starken Konkurrenten im Gaming-Bereich positioniert.

Herausforderungen durch Handelsrestriktionen

Die Halbleiterindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter potenzielle Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen. Die Entscheidung der US-Regierung, 80 chinesische Unternehmen - darunter wichtige AMD-Kunden - auf eine Handels-Blacklist zu setzen, hat Bedenken hinsichtlich künftiger Verkäufe auf dem chinesischen Markt geweckt. Erschwerend kommen Chinas neue Energieeffizienzvorschriften hinzu, die potenzielle Barrieren für AMDs Produktverkäufe in der Region darstellen.

Diese externen Faktoren verschärfen den Wettbewerbsdruck in einer Branche, in der AMD bereits mit Giganten wie NVIDIA und Intel konkurriert. Die aktuellen Kursentwicklungen und der Abstand von mehr als 20% zum 200-Tage-Durchschnitt verdeutlichen die Herausforderungen, denen sich AMD gegenübersieht, während das Unternehmen versucht, seine Marktposition durch strategische Initiativen zu festigen.

Anzeige

Advanced Micro Devices-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Advanced Micro Devices-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten Advanced Micro Devices-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Advanced Micro Devices-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...