Der Technologiegigant reduziert geplante Rechenzentrumsvorhaben, während die Aktie deutlich unter dem Rekordhoch liegt. Experten sehen dennoch positive Zukunftsaussichten.

Die Microsoft-Aktie kämpft nach dem anfänglichen KI-Hype um neue Impulse und notiert aktuell bei rund 390 Dollar - etwa 17 Prozent unter dem im Juli 2024 erreichten Rekordhoch von 468 Dollar. Dieser Rückgang folgt auf einen bemerkenswerten Höhenflug im Jahr 2023, der durch die Euphorie rund um künstliche Intelligenz angetrieben wurde. Die jüngste Kurskorrektur steht im Zusammenhang mit einem strategischen Kurswechsel des Technologieriesen bei seinen Rechenzentrumsprojekten. Laut Berichten hat Microsoft in den vergangenen sechs Monaten mehrere geplante Rechenzentrumsvorhaben mit einer Gesamtleistung von über zwei Gigawatt in den USA und Europa gestoppt. Diese Entscheidung basiert offenbar auf der Erkenntnis, dass die ursprünglich vorgesehene Nutzung für das Training von KI-Modellen nicht mehr im anfänglich geplanten Umfang erforderlich ist. Die Nachricht löste bei Anlegern Besorgnis aus, ob der KI-Boom möglicherweise seinen Höhepunkt überschritten haben könnte, und führte zu einem breiteren Ausverkauf bei KI-bezogenen Aktien.

Technische Anzeichen für Stabilisierung

Trotz der momentanen Schwächephase mehren sich die Anzeichen einer möglichen Kursstabilisierung. Während der Aktienkurs nahe dem Jahrestief notiert, bleiben Marktanalysten überwiegend optimistisch für die weitere Entwicklung. Microsoft setzt weiterhin stark auf die Integration von KI-Technologien in sein Produktportfolio, was durch Entwicklungen wie die Einbindung von KI-gestützten Workflow-Lösungen innerhalb der Microsoft 365-Umgebung deutlich wird. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine Cloud- und KI-Angebote, darunter die Implementierung von Active Digital Preservation-Technologien in der Microsoft-Plattform. Diese Innovationen könnten mittelfristig neue Wachstumsimpulse liefern und die Wettbewerbsposition des Unternehmens im hart umkämpften Technologiesektor stärken. Für Anleger, die an die langfristigen Wachstumsperspektiven von Microsoft im Bereich der künstlichen Intelligenz glauben, könnte der aktuelle Kursrückgang eine potenzielle Einstiegsgelegenheit darstellen.

