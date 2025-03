Polnischer Luftfahrtkonzern sichert sich langfristigen Leasingvertrag für Großraumjets trotz Marktknappheit - ein mögliches Vertrauenssignal für den angeschlagenen Flugzeughersteller

Die polnische Fluggesellschaft LOT hat einen bedeutenden Schritt in ihrer Expansionsstrategie unternommen und zwei Boeing 787-8 Dreamliner für 2026 geleast. Wie der polnische Minister Dariusz Klimczak vergangene Woche mitteilte, konnte die staatliche Airline einen langfristigen Leasingvertrag für die Großraumflugzeuge sichern. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert angesichts der weltweiten Knappheit an Großraumflugzeugen und könnte positive Auswirkungen auf die Marktposition von Boeing haben. Der Flugzeughersteller, der in den letzten Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatte, sieht in dieser Vereinbarung ein wichtiges Signal für das Vertrauen der Luftfahrtbranche in seine Produkte. Die beiden Dreamliner werden derzeit von einer anderen, noch nicht öffentlich genannten Fluggesellschaft betrieben und sollen Ende Oktober bzw. Anfang Dezember 2026 an LOT übergeben werden. Laut Informationen von DP Aircraft I Limited, dem derzeitigen Eigentümer der Flugzeuge, hat LOT einen 12-Jahres-Vertrag mit Leasingzahlungen von insgesamt etwa 168 Millionen Dollar unterzeichnet. Dies unterstreicht die langfristige Verpflichtung der polnischen Fluggesellschaft gegenüber dem Boeing-Modell.

Erholung in schwierigen Zeiten

Während Boeing mit der Aufarbeitung seiner Produktionsprobleme beschäftigt ist, könnte die Vereinbarung mit LOT als positives Zeichen für den Flugzeughersteller gewertet werden. Nach einem turbulenten Jahr mit Sicherheitsbedenken und regulatorischen Einschränkungen arbeitet Boeing daran, seine Produktionskapazitäten schrittweise zu erhöhen. Nach Brancheninformationen hat der Konzern im März 32 Schmalrumpfflugzeuge produziert und strebt bis Ende April eine monatliche Produktion von 38 Maschinen an. Bis September oder Oktober soll die Produktion auf 42 Flugzeuge pro Monat gesteigert werden, mit dem Ziel, innerhalb der nächsten 12-18 Monate 48 Einheiten monatlich zu erreichen. Die Nachfrage nach Großraumflugzeugen bleibt trotz der Probleme robust, was teilweise auf die Produktionsverzögerungen selbst zurückzuführen ist. Für LOT, die 2024 den Meilenstein von über 10 Millionen transportierten Passagieren erreichte und derzeit mit einer Flotte von 80 Flugzeugen als 18. größte Fluggesellschaft Europas gilt, stellt die Erweiterung der Dreamliner-Flotte einen wichtigen Schritt in ihrer weiteren Entwicklung dar.

