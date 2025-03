Der österreichische Energieversorger meldet solide Finanzkennzahlen trotz Kursrückgang und bekräftigt seine nachhaltige Dividendenstrategie mit langfristigen Ausschüttungszielen.

Die EVN AG notiert aktuell bei 21,70 Euro und verzeichnet damit einen leichten Tagesgewinn von 0,46 Prozent. Trotz des jüngsten Anstiegs liegt die Aktie mit einem Minus von 7,26 Prozent im 30-Tages-Vergleich deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 22,58 Euro. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 erwirtschaftete das österreichische Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen einen Umsatz von 804,1 Millionen Euro und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr trotz einer abgeschwächten Quartalsperformance.

Die Finanzkennzahlen des ersten Quartals zeigen ein solides operatives Ergebnis mit einem EBITDA von 253,1 Millionen Euro und einem EBIT von 166,2 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung beläuft sich auf 1.300,9 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung bei rund 3,85 Milliarden Euro liegt. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 31,95 Euro beträgt aktuell 32,08 Prozent, was die erhebliche Korrektur des vergangenen Jahres verdeutlicht.

Dividendenpolitik und Aktionärsrendite

Für das Geschäftsjahr 2023/24 hat EVN eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie ausgeschüttet. Der Ex-Dividendentag war der 3. März 2025, die Auszahlung erfolgte am 6. März 2025. Für die kommenden Geschäftsjahre strebt das Unternehmen eine jährliche Basisdividende von mindestens 0,82 Euro pro Aktie an. Mittelfristig soll eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses erreicht werden, was die klare Dividendenstrategie des Unternehmens unterstreicht.

Technische Indikatoren und Analysteneinschätzungen

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie am 18. März 2025 die 50-Tage-Linie unterschritten hat, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. Dies spiegelt sich auch im deutlichen Abstand von 16,90 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt wider. Der RSI-Wert von 66,0 signalisiert zudem, dass sich die Aktie dem überkauften Bereich nähert.

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten erhebliches Potenzial für die EVN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,75 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 51 Prozent entspricht. Drei von vier Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, was das Vertrauen in die langfristigen Geschäftsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

