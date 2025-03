Der Veterinärdiagnostik-Anbieter verzeichnet einen Kursrückgang von 23% unter Jahreshöchststand trotz positiver Finanzergebnisse und neuer Krebsfrüherkennungstests.

Der weltweit tätige Anbieter von veterinärmedizinischer Diagnostik Idexx Laboratories verzeichnet aktuell eine schwierige Phase an der Börse. Mit einem Kurs von 387,80 Euro liegt die Aktie rund 23 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 504,20 Euro, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde. Besonders der vergangene Monat war mit einem Rückgang von über 11 Prozent herausfordernd für das Unternehmen.

In den letzten Handelstagen setzte sich die Abwärtsbewegung in abgeschwächter Form fort. Am Donnerstag verzeichnete die Aktie einen weiteren leichten Rückgang von 0,62 Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs. Das Handelsvolumen lag dabei über dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf erhöhte Marktaktivität hindeutet. Technisch betrachtet notiert der Kurs mit einem Abstand von mehr als 8 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hinweist.

Geschäftsentwicklung und Finanzergebnisse

Anfang Februar 2025 veröffentlichte Idexx seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen erzielte im Schlussquartal einen Umsatz von 954 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Zuwachs wurde maßgeblich durch die wiederkehrenden Umsätze aus dem Bereich Companion Animal Group (CAG) Diagnostics getragen, die ebenfalls um 6 Prozent stiegen. Der Gewinn pro Aktie verbesserte sich im vierten Quartal um 13 Prozent auf 2,62 Dollar.

Für das Gesamtjahr prognostizierte Idexx einen Umsatz zwischen 3,898 und 3,920 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 6 Prozent entsprechen würde. Beim Gewinn pro Aktie rechnet das Unternehmen mit 10,67 Dollar, was eine Steigerung von 6 Prozent bedeutet.

Produktinnovationen und Marktaussichten

Im Januar 2025 stellte Idexx mit IDEXX Cancer Dx ein neues Diagnosepanel vor, das der Früherkennung von Lymphomen bei Hunden dient. Dieser erschwingliche Bluttest soll die frühzeitige Krebserkennung und Intervention bei Hunden verbessern und adressiert damit einen bedeutenden Marktbedarf.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bei den Finanzergebnissen und Produktinnovationen zeigt der Aktienkurs eine verhaltene Entwicklung. Faktoren wie ein rückläufiges Aufkommen in Veterinärkliniken aufgrund von Inflation und Personalengpässen haben die Unternehmensleistung in der Vergangenheit belastet. Die neue Produktlinie könnte jedoch zukünftiges Wachstum unterstützen. Bemerkenswert bleibt, dass die Aktie aktuell nur knapp 4 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, das Ende Oktober 2024 erreicht wurde, während der RSI-Wert von 75,2 auf einen möglicherweise überkauften Zustand hinweist.

