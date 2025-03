Innovative PFA-Technologie zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen führt zu positiven Analystenprognosen und verstärkt die Marktposition des Medizintechnikkonzerns

Die Abbott Laboratories Aktie verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Durchbruch nach oben, nachdem das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für sein innovatives Volt PFA-System erhalten hat. Dieses System dient der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern, einer Herzrhythmusstörung, die etwa 8 Millionen Europäer über 65 Jahren betrifft - eine Zahl, die sich in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich verdoppeln wird. Nach einem steilen Anstieg zu Jahresbeginn und einem darauffolgenden Ausverkauf Ende Februar folgte am 27. März der entscheidende Ausbruch nach oben. Die Analysten von Oppenheimer bestätigten ihre Outperform-Bewertung für Abbott mit einem Kursziel von 134 US-Dollar. Diese regulatorische Genehmigung wird nicht nur als wichtiger Erfolg für Abbott gewertet, sondern könnte auch den Weg für eine beschleunigte FDA-Zulassung in den USA ebnen.

Technologischer Vorsprung sichert Marktposition

Das Volt PFA-System von Abbott unterscheidet sich von bestehenden Ablationsverfahren durch die Verwendung hochenergetischer elektrischer Impulse zur Behandlung von Herzgewebe, das abnorme Rhythmen verursacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden reduziert diese Technologie das Risiko, angrenzende Gewebe bei Patienten mit komplexen Erkrankungen zu beschädigen. Mit der frühzeitigen CE-Kennzeichnung hat Abbott bereits mit kommerziellen PFA-Fällen in der EU begonnen, wobei Ärzte eingesetzt werden, die bereits Erfahrung mit dem System in klinischen Studien gesammelt haben. Die Zulassung basiert auf starken Ergebnissen der Volt CE-Mark-Studie, bei der eine Pulmonalvenenisolation in 99,1% der Fälle mit deutlich weniger Energieanwendungen als bei Wettbewerbssystemen erreicht wurde. Der Einfluss dieser Entwicklung spiegelt sich unmittelbar in der Aktienentwicklung wider: Für Anleger bietet der jüngste Ausbruch nach einer möglichen Pullback-Phase interessante Einstiegschancen, wobei besonders im Bereich des EMA-20 auf Umkehrsignale zu achten ist.

